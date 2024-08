Monden Chef Florin Dumitrescu a dat din casă. Surprizele noului sezon MasterChef







România. Noul sezon MasterChef e pe cale să înceapă, iar cu această ocazie, chef Florin Dumitrescu a dezvăluit cu ce surprize vine noul sezon și la ce trebuie să se aștepte telespectatorii.

Celebrul bucătar a mărturisit că s-a întors cu entuziasm în platoul MasterChef și a considerat că a fost foarte plăcut să retrăiască toate acele momente.

Chef Florin Dumitrescu, detalii despre noul sezon MasterChef

Dumitrescu a precizat că, după o perioadă în care au fost severi cu concurenții, atât el, cât și Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au adoptat o abordare mai blândă și au realizat care este adevăratul lor scop ca jurați.

„După o perioadă în care s-a făcut mult scandal în bucătărie, ne-am dat seama că oamenii ăștia care vin la noi nu neapărat că pot fi ajutați cu diverse sfaturi, dar oamenii de acasă înțeleg mai bine dacă cineva gătește într-un fel cum putem să reparăm greșelile respective fiind un pic mai docili, mai drăguți.

Nu ne-a impus nimeni treaba asta, nu a fost nici ceva premeditat, doar că voluntar a venit natural și firesc să fim un pic mai blânzi”, a mărturisit chef Florin Dumitrescu.

Potrivit acestuia, mâncarea merită respect și, deși erorile trebuie sancționate, concurentul nu trebuie judecat aspru.

Mai important este să se ofere explicații clare despre cum să corecteze greșelile și să evite repetarea acestora.

La ce trebuie să se aștepte telespectatorii

Întrebat la ce trebuie să se aștepte cei care se uită la Masterchef, chef Florin Dumitrescu a spus că noul sezon vine cu foarte multă răbdare.

Astfel, cei de acasă trebuie să fie deschiși și dispuși să cunoască fiecare concurent în parte.

„Trebuie să te aștepți la mult azi. Are de toate, MasterChef anul ăsta chiar are de toate.Și mi se pare fascinant că Scărlătescu așa cum îl știm are momente când ne surprinde. Bontea e foarte, cum să spun eu, nu prietenos, e jovial. E foarte friendly. Iar eu, nu știu”, a completat juratul, potrivit Click.