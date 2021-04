Ultimatum pentru Vlad Voiculescu din partea premierului Florin Cîțu. Deși nu-l nominalizează cu nume și prenume, premierul insistă pe o demisie de onoare după scandalul de la Spitalul „Foișor”.

Într-o postare pe Facebook, Cîțu a reluat câteva idei din declarația pe care a susținut-o în fața jurnaliștilor la finalul ședinței Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei (CNCCI).

„Este un lucru pe care l-am cerut de la toţi miniştrii: transparenţă, coerenţă, profesionalism. Aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanţelor sau aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educaţiei, şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii. Referitor la situația de la Spitalul Foișor: este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România”, a scris Florin Cîțu în postarea de pe Facebook.

Premierul insistă pe demisia de onoare

Practic, premierul a reluat răspunsul pe care l-a dat unui jurnalist care l-a întrebat cine ar trebui să facă un pas în spate după scandalul evacuărilor forțate de la „Foișor”. El a subliniat ceea ce a spus cu câteva ore mai devreme, când a lăsat să se înțeleagă că dorește să primească demisia lui Vlad Voiculescu.

„Este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România. Nu cred că este normal după ce se ia o decizie, să intervină prim-ministrul să vorbească și cu primarul Bucureștiului, și cu manageri, și cu manageri de la DSP, să se implementeze o decizie luată de toată lumea în cunoștință de cauză”, a răspuns premierul Florin Cîțu.

Scandalul de la Spitalul Foișor

Scandalul de la Spitalul Foișor a izbucnit vineri seara când pacienții, unii operați de câteva ore, au fost externați în toiul nopții. Măsura a fost luată pentru ca această unitate medicală să fie transformată în spital COVID. Imaginile cu pacienții scoși noaptea în stradă și urcați în ambulanțe sau în mașinile aparținătorilor au stârnit indignare pe scena publică. Politicieni și activiști civici au luat atitudine și au cerut demisia celor responsabili, în special a ministrului Vlad Voiculescu.

