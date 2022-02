Florin Cîțu: Susţinem cu cea mai mare tărie creșterea pensiilor și salariilor. Vrem să-i ajutăm şi pe cei angajaţi în sectorul privat

Comisia Europeană nu este de acord cu renegocierea PNRR. În urmă cu câteva zile, la solicitarea presei din România, Bruxelles a transmis că proiectul european prin care țara noastră s-a angajat să respecte anumite prevederi convenite anul trecut nu poate fi renegociat, cu excepția unor cazuri speciale, precum „dezastre naturale de dimensiuni istorice”.

O astfel de măsură ar conduce, însă, la „întârzierea reformelor şi la pierderea unor fonduri”, au arătat oficialii europeni.

În urma acestei poziționări din partea Comisiei Europene, ministrul Muncii, care a ținut cu dinții de renegocierea procentului de 9,4% din PIB convenit cu UE pentru pensii, a precizat că nu a propus niciodată renegocierea planului european, ci „optimizarea acestuia”.

PSD insistă asupra ideii de „optimizare” a PNRR

„Comisia s-a referit la acele dezastre naturale, de o renegociere per total a PNRR. Sub nicio formă nu am spus aşa ceva! Noi am scris şi în programul de guvernare, am spus şi în discuţiile pe care le-am avut în Coaliţie, de o optimizare în anumite puncte, nu vorbim de o renegociere per total a PNRR. (…)

Trebuie să înţelegem că nu ne dorim sub nicio formă să punem în pericol implementarea PNRR. Din contră, suntem extrem de determinaţi să implementăm acest PNRR şi reformele legate de PNRR. (…) Acel procent – sunt încă o dată extrem de ferm – acel procent de 9,4% nu este suficient pentru a realiza un alt jalon din PNRR care înseamnă reforma pensiilor prin rezolvarea inechităţilor din sistem”, a declarat ministrul Marius Budăi, sâmbătă după-masă.

Florin Cîțu: „Eu vă spun că nu e ok”

Întrebat despre dorința PSD de a optimiza PNRR, președintele PNL a transmis că o astfel de măsură nu e „ok”. Cu toate acestea, subiectul urmează să fie dezbătut la Comisia Europeană.

„Cel mai bine ar fi să se ducă la Bruxelles să pună întrebarea – am înţeles, renegociere nu e ok – dacă este optimizarea ok. Eu vă spun că nu e. Dar vreau să spună Comisia”, a declarat Florin Cîțu, subliniind totodată că este de acord cu majorarea veniturilor românilor.

PNL susține creșterea pensiilor și salariilor

„Bineînțeles (că sunt de acord cu majorarea pensiilor și salariilor – n.r.)! Dacă se poate face şi sunt resurse, din punctul nostru de vedere, susţinem cu cea mai mare tărie.

Noi vrem să ajutăm şi pe cei angajaţi în sectorul privat, de aceea venim cu aceste măsuri, nu doar pe pensionari şi pe cei din sectorul bugetar. (..) Să fim foarte atenţi, mărirea de pensii sau de salarii din sistemul bugetar vine din taxele pe care le plătesc cei din sectorul privat, de aceea este datoria noastră să îi ajutăm şi pe ei”, a afirmat șeful liberalilor, Florin Cîțu.