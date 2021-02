Florin Cîțu a precizat că vor fi eliminate multe din sporurile care le aduc bugetarilor un supliment consistent la veniturile lunare.

„În analiza bugetarilor, am descoperit sporuri care nu există, am descoperit că legislația în vigoare nu este respectată. Așa cum am spus, urmează legea salarizării unitare. Cel mai important lucru e să facem legătura între performanță și venit, vom introduce criterii de performanță. Sunt sporuri de condiții vătămătoare. Să scrii la un calculator nu mai este un spor de condiții vătămătoare. Am încercat să reduc salariile la CEC, dar atunci am fost blocat din cauza acestui sistem pe care vrem să îl schimbăm. Vreau să văd numărul de persoane din Consiliul de Administrație, este mult mai mare decât e necesar. Vom forța reforma prin buget. Am spus foarte clar: nicio companie de stat, pe pierdere, nu o să mai aibă parte de subvenții”

Ajutor financiar pentru victimele de la Balș

Premierul României susține că Guvernul României a aprobat alocarea unei sume pentru a susține familiile care au victime în rândul pacienților de la Matei Balș. ”Acest Guvern este unul care susține investițiile, este un Guvern care știe că are nevoie de investiții. Tot astăzi a fost aprobat acordarea de ajutoare familiilor victimelor de la Matei Balș. 5000 de lei pentru fiecare persoană afectată, suma maximă care poate fi acordată este de un milion de lei”, a anunțat premierul Florin Cîțu.