Florin Cîțu, despre sancțiunile Rusiei: România trebuie să fie mult mai dură. Deja sunt probleme la nivel global, noi trebuie să luăm măsuri pentru acest șoc

Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat luni, 7 martie, că trebuie impuse sancțiuni mult mai dure Rusiei. „Să impunem aceste sancțiuni Rusiei, să facem mai mult. România trebuie să fie mult mai dură. Vedem companii din toată lumea care se retrag și pierd miliarde. Din punctul meu de vedere personal, atât timp cât susținem financiar regimul din Rusia, acesta va continua și pentru noi e o problemă de siguranță națională“, a afirmat Florin Cîțu, într-o declarație de presă.

Întrebat despre care va fi evoluția prețurilor în România, având în vedere previziunile specialiștilor, liderul PNL a spus că trebuie luate măsuri. „Deja existau probleme la nivel global. Noi trebuie să luăm măsuri pentru acest șoc. Trebuie să decidem cu ce politici răspundem șocului energetic care deja a început“, a mai spus Florin Cîțu.

Economia, o prioritate

Chestionat despre starea economiei României și riscul de a intra în recesiune, Florin Cîțu a declarat că este nevoie de o administrare mai bună. „Totul depinde de cum gestionezi economia. România a evitat o recesiune când toată economia mondială a fost închisă două luni. (…) Depinde de cum administrăm economia.

Dacă administrăm bine economia, și aici primele două luni nu sunt un bun exemplu, atunci vom putea să evităm recesiunea și să avem o creștere economică mare. Dacă nu riscul este foarte mare. Este foarte important ca Guvernului să nu i se distragă atenția de la administrarea optimă a economiei către alte obiective“, a mai spus liderul PNL.

Deficit în prima lună

Florin Cîțu a avertizat săptămâna trecută că România s-a împrumutat cu o dobândă de 6,09%. Este cea mai mare din ianuarie 2013 şi până astăzi. „Nu vreau să critic pe nimeni, nici să arăt cu degetul, dar uitându-mă la primele două luni ale acestui an, gestionarea economiei este suboptimală. M-am uitat la execuţia bugetară, am avut ceva venituri în plus şi, totuşi, avem un deficit în prima lună, mai puţini bani alocaţi la investiţii, mai puţin TVA rambursabil pentru companii.

Arată clar o administrare suboptimală şi, repet, nu vreau să arăt cu degetul sau să critic pe cineva, dar se poate face mai bine, pentru că ai nevoie de o economie puternică în această perioadă pentru investiţii”, a declarat atunci Florin Cîțu.