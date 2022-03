Florin Cîţu avertizează: România s-a împrumutat joi la cea mai mare dobândă din ianuarie 2013 şi până astăzi

Fostul premier Florin Cîţu a anunţat că România a atins un nou record în ceea ce privește dobânda la împrumuturi. Joi, 3 martie, ţara noastră s-a împrumutat cu o dobândă de 6,09%, fiind cea mai mare din 2013.

Cîţu a susţinut în repetate rânduri că există o creştere a costului la care se împrumută statul român, afirmând că soluţiile trebuie să vină de la cei care sunt plătiți de cetăţeni să vină cu soluții şi să ne arate în ce direcție mergem.

Preşedintele PNL a avertizat actuala guvernare că gestionarea economiei este suboptimală subliniind că nu doreşte să arate cu degetul sau să criticie, ci doar subliniază că e nevoie de o economie puternică în această perioadă pentru investiţii.

Nu vreau să critic pe nimeni, nici să arăt cu degetul, dar uitându-mă la primele două luni ale acestui an, gestionarea economiei este suboptimală. M-am uitat la execuţia bugetară, am avut ceva venituri în plus şi, totuşi, avem un deficit în prima lună, mai puţini bani alocaţi la investiţii, mai puţin TVA rambursabil pentru companii. Arată clar o administrare suboptimală şi, repet, nu vreau să arăt cu degetul sau să critic pe cineva, dar se poate face mai bine, pentru că ai nevoie de o economie puternică în această perioadă pentru investiţii”, a mai subliniat fostul premier.