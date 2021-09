Florin Cîțu atac la fostul ministru al Sănătății. „Discuțiile erau de multe ori despre altceva, dar nu despre pandemie”

„Până la urmă, toate țările din Uniunea Europeană trec prin valul 4. România a fost țara care a fost verde cel mai mult timp. Valul 4 a ajuns în multe țări din Uniunea Europeană acum o lună, acum o lună jumate, acum două luni de zile. România a ajuns în valul 4 acum, în septembrie. Am văzut peste tot în Europa, pandemia continuă. Am spus din momentul în care am terminat valul 3 că nu vreau să fie reduse dintre capacitățile noastre de a lupta cu pandemia, vorbesc aici de capacitățile de sănătate.

M-am ocupat din primul moment să avem dozele necesare de vaccin pentru toți românii să se vaccineze, acum, vedeți, începem cu doza a treia, dar în același timp era important ca sistemul de sănătate să facă față, și au fost luni bune în care Ministerul Sănătății trebuia să pregătească valul 4. Acesta era rolul acestor luni de relaxare, în care am avut zonă verde, să se pregătească pentru un val 4 care a venit și în România”, a afirmat Cîțu la B1TV.

„Am spus foarte clar – și am spus de mai multe ori în spațiul public pentru că am fost întrebat, tot eram întrebat de presă ce facem cu pregătirea pentru valul 4. Am spus întotdeauna, astea au fost declarațiile mele, Ministerul Sănătății trebuie să aibă grijă, trebuie să se asigure că vom fi pregătiți pentru valul 4, este responsabilitatea Ministerului Sănătății, și eu am cerut să nu fie redus numărul de paturi în secțiile ATI pentru Covid. Am văzut că și domnul ministru Cseke a declarat că, când a preluat mandatul, avea 600 de paturi în secțiile ATI Covid. Acum am crescut la 1.000 de paturi și trebuie să creștem rapid. Este același film pe care l-am văzut și în iarnă”, a continuat el.

„Ești ministrul Sănătății, trebuie să te preocupe să pregătești sistemul pentru pandemie”

Întrebat dacă le-a transmis imperativ celor de la Ministerul Sănătății să facă pregătirile pentru valul 4 și să nu reducă din capacitățile de luptă cu pandemia, Florin Cîțu a afirmat: „Nici nu trebuie să le cer eu imperativ. Ești ministrul Sănătății, trebuie să te preocupe să pregătești sistemul pentru pandemie, nu trebuie să vin eu să îți cer în fiecare zi. Dacă fac eu asta, atunci pleacă acasă și rămân eu ministrul Sănătății, și fac eu asta dacă asta trebuie să fac, dar nu, avem un ministru al Sănătății. Discuțiile erau de foarte multe ori despre altceva, dar nu despre pandemie. Discutam despre molecule și tot felul, agențiile de medicamente, acea agenție de investiții cu acele salarii imense ș.a.m.d., dar mai puțin despre paturile ATI și despre sănătatea românilor”.