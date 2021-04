Florin Andone nu a mai jucat într-un meci oficial din data de 14 iunie 2020, când îmbrăca tricoul turcilor de la Galatasaray Istanbul. Puternicul vârf în vârstă de 27 de ani a suferit atunci o accidentare gravă, de ruptură a ligamentelor încrucişate ale genunchiului drept. Jucătorul român a necesat o intervenţie chirurgicală de urgenţă şi a revenit la antrenamentele comune ale englezilor doar la sfârşitul lunii februarie.

Coechipierul lui Andone din linia ofensivă, Danny Welbeck, a fost impresionat de modul în care a depăşit acesta perioada de recuperare şi e convins că internaţionalul tricolor e gata, acum, să îşi facă reapariţia pe gazon.

„Florin Andone merită felicitat pentru cât a tras pentru a reveni pe teren. Acum are nevoie de meciuri pentru a-şi intra în ritm. A trecut printr-o perioadă dificilă. Am vorbit deseori cu el. Am avut şi eu accidentări la genunchi şi am suportat astfel de pauze lungi” l-a lăudat experimentatul Danny Welbeck pe Florin Andone.

Welbeck, impresionat de forţa fizică a lui Andone

Fotbalistul englez, care a adunat, de-a lungul carierei sale, nu mai puţin de patruzeci şi două de selecţii în naţionala „Albionului”, crede că Andone e pregătit din punct de vedere fizic să facă faţă ritmului crescut de joc din Premier League.

„Andone arată foarte bine. Este precum un animal în sala de forţă şi abia aştept să ne luptăm unul cu altul pentru un post de titular în primul unsprezece” a mai declarat Welbeck pentru site-ul oficial al clubului alb – albastru, clasat, în acest moment, doar pe locul 16 în prima divizie engleză.

Potter se gândeşte să îl arunce în luptă

Antrenorul principal al lui Brighton & Hove Albion, Graham Potter, e, la rândul său, optimist că Andone va putea evolua în curând. Nu cu multe zile în urmă, tehnicianul de 45 de ani a confirmat că se va gândi serios să îi acorde primele şanse atacantul originar din judeţul Botoşani. „Nu cred că Florin Andone este departe de revenire, dar a lipsit mult timp de pe gazon şi e necesar să avem mare grijă” a avertizat totuşi Potter.

Duminică seara, de la ora 21:30, echipa lui Florin Andone va avea parte de o deplasare dificilă, pe terenul „diavolilor roşii” de la Manchester United, trupă situată pe poziţia secundă în Premier League.