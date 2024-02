Fostul șef SRI Florian Coldea, vilă pe Coasta de Azur. Proprietatea nu e trecută pe numele lui

Astfel, scrie Liviu Alexa, generalul în rezervă de la SRI, Florian Coldea, merge pe Coasta de Azur să se relaxeze. Numai că, se pare că proprietatea de lux nu e pe numele său, ci pe numele unui apropiat, anume Bogdan Neidoni.

Florian Coldea, vilă de lux pe Coasta de Azur

„Are acolo o vilă, nu e pe numele lui, of course, oficial e pe numele lui Bogdan Neidoni, săgeată sa celebră. Dar, practic, e viloaia lui Florian Coldea, pensionar amărât, în zona Monaco, așa cum au marii șmecheri ai lumii. Dacă domnul Florian Coldea zice că nu-l cunoaște pe Bogdan Neidoni, să nu-l credeți. Să mă credeți pe mine”, mai scrie Liviu Alexa alături de o poză în care apare fostul șef SRI și Bogdan Neidoni, stând la discuții.

Ne puteți urmări și pe Google News

Conform informațiilor oferite de jurnalist, Neidoni a fost coleg de cameră și de facultate cu Florian Coldea, fiind, implicit, ambii colegi la Institutul Național de Informații.

Bogdan Gabriel Neidoni este un fost funcționar al guvernului Boc, anterior director al unei companii de stat specializate în domeniul securității naționale.

Bogdan Neidoni, „un băiat pus de Coldea în diferite funcții”

Jurnalistul prezintă apoi și o priveliște din vila de lux a generalului SRI în rezervă, cu vedere la mare.

Liviu Alexa menționează că în anul 2018, Marian Vanghelie era primul care vorbea despre proprietatea de lux cumpărată de Florian Coldea în Monte Carlo. Tot el dezvăluia atunci că vila e pe numele lui Neidoni.

„Domnul Coldea este îngrozit. Îi transmit că, la fel cum el se ocupă de o serie de politicieni și ne ascultă de dimineața până seara, și în concedii. Și eu mă ocup și am aflat acum că a luat o vilă la Monte Carlo pe numele lui Bogdan Neidoni și acum se află în acea vilă. (…) Domnul Coldea a achiziționat o vilă la Monte Carlo”, a declarat Marian Vanghelie.

Fostul vicepreședinte PSD a adăugat că Bogdan Neidoni este „un băiat pus de Coldea în diferite funcții”. „Este un băiat pus de dl Coldea în diferite funcții la anumite agenții, director general. Se ducea la el acasă dl Coldea și nu singur, cu nevestele și o serie de adjuncți din SRI și făceau chefuri și mai multe”, a precizat Vanghelie în 2018, potrivit lui Liviu Alexe.