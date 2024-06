Dosarul Florian Coldea. Dorin Cocoș vorbește despre rețeaua generalilor

Florian Coldea, fostul director adjunct al SRI este cercetat într-un dosar penal instrumentat de DNA. În acest context, în ultima vreme, au apărut o serie de informații despre implicarea sa în mai multe aranjamente controversate.

A venit rândul lui Dorin Cocoș să vorbească despre influența pe care fostul general o avea în statul român. Fostul soț al Elenei Udrea, condamnat pentru corupție, în trecut, a vorbit despre gruparea generalilor SRI. El a dat detalii despre operațiunile în care erau implicați și despre influența pe care o aveau în instituțiile statului.

Omul de afaceri a avut o intervenție într-o emisiune de televiziune, în care a vorbit despre relația cu generalii Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Dumitru Cocoru. Omul de afaceri a vorbit despre implicarea acestora în diferite diverse afaceri controversate. Dorin Cocoș a povestit cum l-a întâlnit pe Florian Coldea, la un eveniment la care a participat, la invitația fostului președinte Traian Băsescu.

„Eu poate am meritat ce mi s-a întâmplat, dar fiul meu și Elena (n.r.: Udrea) nu au meritat. Eu am meritat pentru că am avut încredere în ei. Le-am spus cum se dădeau banii, cum se făcea totul. L-am cunoscut pe Coldea la Neptun, când l-a invitat domnul președinte. Dumnealui cu soția, eu cu Elena. Mi s-a părut la început că e cumsecade, ferm”, a povestit omul de afaceri.