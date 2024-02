A murit fondatorul trupei Phoenix. Mony Bordeianu, „nebunul cu ochi închiși”

Florin „Mony” Bordeianu, fondatorul trupei Phoenix, a murit. El s-a născut pe 26 februarie 1948, la Beșenova Nouă, județul Timiș. Colegii de breaslă l-au numit „nebunul cu ochii închiși” și au povestit că a trecut prin chinuri supraomenești să aducă trupa la alt nivel.

„Mony avusese o operație foarte grea acum 8 ani, în care i s-a amputat piciorul. A făcut niște eforturi supraomenești, efectiv supraomenești să fie pe scenă la Sala Palatului. Și-a dorit din tot sufletul. A plecat împăcat. Sensibilitatea pe care a avut-o Mony Bordeianu nu poate fi egalată mult timp de-acum încolo în spațiu artistic. A fost direct proporțională cu personalitatea de neegalat a fratelui său, Nicu Covaci. Pentru ca au fost ca niște frați. Doar un munte de sensibilitate putea să compenseze un alt multe, de putere. Ei sunt părinții Phoenixului.”, a declarat Cristian Radu Nema, regizorul filmului PHOENIX – Povestea.

Florin „Mony” Bordeianu, echipă cu Nicu Covaci

El și Nicolae Covaci sunt compozitorii tuturor pieselor originale din primii ani ai Phoenix-ului, cunoscuți și ca „perioada beat”. Acesta a scris și texte pentru câteva cântece. Prima compoziție a tandemului Covaci/Bordeianu a fost „Știu că mă iubești (și tu)”, înregistrată în 1964 în studiourile Radio România.Primele două materiale discografice Phoenix, discurile EP Vremuri din 1968 și Totuși sînt ca voi (sau Floarea stîncilor), apărut în anul următor, au fost înregistrare cu Moni Bordeianu la voce și conțin șase compoziții semnate de același tandem Covaci/Bordeianu.Textul melodiei „Nebunul cu ochii închiși” (de pe al doilea EP) a fost scris de Bordeianu, fiind inspirat de „The Fool on the Hill” din repertoriul The Beatles.

Spre deosebire de piesa formației engleze, nu se invocă figura unui nebun vizionar, ci este o referire la adresa lui Nicolae Ceaușescu. Tot în această perioadă, Moni a realizat, împreună cu Phoenix, poemul rock Omul 36/80, cu care a avut câteva reprezentații.[7] Plecarea sa din formație, în 1970, marchează sfârșitul primei perioade Phoenix.

A făcut și un disc propriu

Bordeianu a revenit în Phoenix în 1977, în Germania de Vest, trupa având o altă componență (Nicu Covaci fiind singurul membru rămas din anii ’60). A cântat cu Phoenix doar până în 1978, an în care grupul s-a destrămat.Pe parcursul anilor ’80 a avut câteva colaborări cu foști membri Phoenix. A realizat în nume propriu un disc single cu titlul She Is an Angel (from Outer Space).

Materialul a apărut la casa de discuri Night Records, în 1984, în Germania Federală și Franța. Conține două piese compuse de solist, cu aportul lui Josef Kappl.Imediat după Revoluția din 1989, Bordeianu a înregistrat împreună cu Erlend Krauser melodia „Păsări albe”, dedicată Revoluției și românilor ce au participat la înfăptuirea acesteia. După 1990, a colaborat din nou cu Phoenix, însă sporadic. În 1998 a fost lansat albumul de restituiri Vremuri, anii 60, ce conține vechi piese Phoenix înregistrate cu Moni, o parte dintre acestea publicate în premieră cu această ocazie.

Carte despre viața lui Florin „Mony” Bordeianu

Cântecele publicate în premieră au constituit materialul unui EP apărut doi ani mai târziu, doar pe suport disc de vinil de 7″ (17 cm) și în ediție limitată (103 exemplare). În noiembrie 2008 a apărut albumul Back to the Future…, un material cu înregistrări noi, editat sub titulatura Phoenix & Mony Bordeianu.Solistul a fost invitat în spectacolele formației prilejuite de aniversările de 40, 45, 50 și 55 de ani. În 2016, la Editura Integral din București, a fost publicată cartea biografică Nebunul cu ochii închiși. Mony Bordeianu în dialog cu Doru Ionescu, potrivit știripesurse.