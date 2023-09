Flavia Mihășan de la Neatza, traumatizată. Dezvăluiri complete

Flavia Mihășan a trăit momente mai puțin plăcute, în perioada adolescenței. Despre acest aspect a vorbit chiar ea, în cadrul unui interviu. Fosta asistentă TV, actuală prezentatoare a rubricii meteo de la Super Neatza de Weekend, a suportat o adevărată traumă în tinerețe.

Flavia este coregraf și a practicat dansul încă de la o vârstă fragedă. În perioada adolescenței, însă, a avut parte de o suferință mare. La momentul acela, atât ei, cât și colegelor sale li se spunea că sunt supraponderale. În condițiile în care făceau dans profesionist. Acest aspect a afectat-o pe fosta asistentă de la Neatza.

Perioada respectivă a marcat-o pe Flavia Mihășan, dar și pe fostele sale colege. Fosta asistentă de la Neatza cu Răzvan și Dani a mărturisit că, de fapt, nu se punea problema kilogramelor în plus. Era perioada în care treceau prin schimbări hormonale, normale la acea vârstă.

Eu am început dansul profesionist în clasa a cincea și cu cât erai mai slabă în acea școală , cu atât era mai bine. Am avut foarte mult de tras noi toate, că aveam senzația că suntem grase.Noi eram absolut normale, doar că trecând prin perioada aceea hormonală, a adolescenței, unde te umfli efectiv că așa e, ni se spunea că suntem niște grase, iar noi eram niște fete normale. Mă mai văd cu colege de atunci și suntem foarte slabe toate și ne gândim: oare o fi din școală? Că am rămas cu… că ni se spunea: «Fetițo, ești ca o vacă», iar noi eram super slabe, a spus vedeta.