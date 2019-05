Flavia Coposu-Bălescu își lansează „Amintiri povestite. Amintiri trăite“

Fundația Corneliu Coposu și Editura EIKON lansează luni, 20 Mai 2019, orele 16.30, la Hanul lui Manuc, str. Franceză, nr.62-64, ediția a doua, revăzută și readăugită ,a volumului „Amintiri povestite. Amintiri trăite“ de Flavia Coposu-Bălescu.





Luni se împlinesc 105 ani de la nașterea lui Corneliu Coposu, la Bobota – Sălaj. Vor vorbi: Ana Blandiana, Ion Caramitru, Tudor Călin-Zarojanu, Ion-Andrei Gherasim, Otilia Țeposu, Valentin Ajder.

în urmă cu un an, Ion Andrei Gherasim, secretarul Seniorului, a făcut public testamentul marelui om politic. În finalul Testamentului, liderul opoziţiei din România post-comunistă conchide: „Cred că am făcut tot ce mi-a stat omeneşte în putere să îndeplinesc legatul testamentar primit în celula nr. 2 de la Malmaison, în octombrie 1947, de la Iuliu Maniu. („Eu nu voi supravieţui. Voi, care veţi scăpa de iadul comunist, aveţi datoria să duceţi mai departe drapelul glorios al Partidului nostru, în interesul României viitoare!“). Cu sentimentul că am căutat să duc la îndeplinire acest legat, chiar şi în condiţii deosebit de dificile, îl trec în sarcina generaţiei tinere a Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat. Cu credinţa în Dumnezeu şi în viitorul neamului românesc, înainte! Corneliu Coposu“. Aceste rânduri au fost scrise în noaptea de 24 spre 25 iulie 1994.

Flavia Coposu-Bălescu, născută pe 6 decembrie 1924, ca primul copil al a făcut studii liceale la Beiuş, într-o şcoală confesională catolică, şi la Blaj şi a absolvit Academia de Studii Economice, unde l-a avut profesor pe Victor Slăvescu. Din cauza „dosarului prost”, a fost nevoită să lucreze la o fabrică de construcţii de la Canalul Dunăre-Marea Neagră. Ulterior a fost contabil la o întreprindere din cadrul Ministerului Construcţiilor de Maşini şi, în cele din urmă, a lucrat ca economist la Ministerul Energiei.

