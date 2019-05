Dramă enormă pentru Kamara! E vorba de copilașul său. Vedeta încearcă să strângă banii

Fiul lui Kamara are paralizie cerebală, dar reține totul când vine vorba de muzică, fiind capabil să identifice piesele de la primele acorduri.





Cântăreţul Kamara, care s-a înscris la Ferma 2019, a făcut-o pentru că are un fiu bolnav și strânge bani de operație, iar cei 50.000 de euro cât ar fi putut câștiga ar fi de ajutor pentru intervenția chirurgicală de care are nevoie copilul. Micul Leon are paralizie cerebală.

El a venit pe lume prematur, la numai 36 de săptămâni. Recent, artistul a vorbit pentru Viva.ro despre probleele de sănătate ale lui Leon. Împreună cu fosta lui soţie, Oana, Kamara face tot posibilul pentru a strțânge bani ca să îl ducă pe fiul său într-un spital din Turcia, unde ar urma să fie supus la două intervenţii chirurgicale. Ulterior, a spus vedeta, dacă dacă totul este ok din punct de vedere fizic, vor urma alte trei intervenții, în spitale din Germania şi America.

Discursul lui Kamara este emoționant. ”Mi-a întărit capacitatea de luptător. Am învăţat să preţuiesc şi mai mult – nu că nu apreciam şi înainte – faptul că am două picioare valide, două mâini valide şi că nu e nimic garantat, nimic nu îţi vine de-a gata. Noi avem impresia că este normal să mergem, dar nu e chiar aşa”, a spus artistul care recunoaște că de la fiul său bolnav a învățat să zâmbească și să fie mai pozitiv.

În fiecare zi, Leon face kinetoterapie, și parcurge mai multe proceduri de recuperare.

