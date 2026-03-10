Fiul lui Alain Delon și-a retras contestația împotriva testamentului tatălui său, în Franța. Continuă, însă, lupta pentru moștenire în Elveția

Alain-Fabien Delon, fiul lui Alain Delon, a decis să-și retragă contestația în Franța împotriva testamentului tatălui său, concentrându-se pe procedurile judiciare initiate în Elveția, relatează Le Figaro. Disputa privind moștenirea dintre tânăr și sora sa, Anouchka, rămâne, astfel, deschisă.

Alain-Fabien Delon, fiul celebrului actor Alain Delon, a decis să-și retragă contestația împotriva testamentului tatălui său în Franța. Tânărul de 31 de ani vrea să se concentreze asupra procedurilor judiciare inițiate în Elveția.

Deși retragerea sa din instanțele franceze este oficială, aceasta nu înseamnă că renunță la acțiunile legale împotriva testamentului semnat în Elveția. În decembrie 2025, Alain-Fabien declara: „Fac presiuni pentru ca sora mea să fie declarată nedemnă de a moșteni. Nu vreau să primească nimic, nici măcar un cent”, invocând legislația elvețiană.

Alain Delon a decedat pe 18 august 2024, la vârsta de 88 de ani. În 2015, actorul a întocmit un prim testament, care a lăsat jumătate din averea sa fiicei, Anouchka Delon, iar cealaltă jumătate a fost împărțită între frații săi. Astfel, Alain-Fabien și Anthony au primit aproximativ șase milioane de euro fiecare, în timp ce Anouchka a beneficiat de circa cincisprezece milioane de euro.

Primul testament nu a fost contestat de Alain-Fabien, însă în 2022, actorul a semnat un al doilea testament în Elveția, care o favoriza exclusiv pe fiica sa. Acesta a făcut-o pe Anouchka unică moștenitoare a drepturilor morale și i-a oferit 51% din acțiunile companiei elvețiene pe care o deținea. Alain-Fabien contestă acest document, susținând că tatăl lor nu mai era în stare să întocmească un testament valid după accidentul vascular cerebral suferit în iunie 2019.

În încercarea de a găsi o soluție, Alain-Fabien i-a propus surorii sale o înțelegere amiabilă, care presupunea revenirea la testamentul inițial din 2015. „Dacă ar fi fost vorba de bani, mi-aș fi luat deja partea”, a spus el în decembrie 2025, subliniind că motivațiile sale nu sunt financiare. Propunerea a fost făcută după o întâlnire de conciliere desfășurată în Elveția în februarie, însă negocierile nu au dus la niciun acord.

Tensiunile între părți nu se limitează la chestiunea testamentului. Anouchka Delon se va confrunta cu frații ei, Anthony și Alain-Fabien, pe 17 martie 2026, la Tribunalul Penal din Paris. Ea îi acuză că au difuzat pe rețelele sociale o conversație privată între ea și tatăl lor.

Astfel, disputa privind moștenirea lui Alain Delon rămâne deschisă, cu proceduri juridice simultane în Elveția și Franța.