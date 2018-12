Fiul actorului George Mihăiță i se destăinuie Iulianei Marciuc: „Nu am vrut sa fiu doar băiatul marelui actor…”

Luni, 10 decembrie, de la ora 21.30, la „DESTINE CA-N FILME” Iuliana Marciuc se va îmbrăcă în kimono și va lua lecții de Jiu Jitsu Brazilian la provocarea invitatul ei, vicecampionul european de Jiu Jitsu Brazilian, Tudor Mihăiță, fiul actorului George Mihăiță, directorul Teatrului de Comedie.





Tudor Mihaită (41 de ani) nu i-a calcat pe urme tatalui său în privința carierei. A urmat jurnalismul și a făcut performanță în artele marțiale. Deși a cochetat cu actoria de când era în școală, acum este cel mai cunoscut şi apreciat antrenor de arte marţiale mixte (MMA) şi Jiu Jitsu brazilian din România,

"Nu am vrut sa fiu doar băiatul marelui actor. Deși am crescut în culisele teatrului și pe platourile de filmare, am ales un alt domeniu în care am vrut să fac performanță. Și am reușit în Jiu jitzu. Acum sunt și antrenor, iar elevul meu, Vlad Darie, m-a depășit în numărul de medalii", spune invitatul Iulianei Marciuc.

Tudor Mihăiță a debutat în film pe când era elev în clasa a VI-a și a jucat în producția regizată de Mircea Moldovan, „Expediţia” (1988). A doua aparitie cinematografica a fost în «Supravieţuitorul» (2008), film în regia lui Sergiu Nicolaescu și unde a interpretat personajul tatălui său în tinerețe.

