Fiul cel mare al lui Trump vine în România pentru „Trump Business Vision 202”

Fiul cel mare al președintelui SUA, Donald Trump Jr., va veni în România pe 28 aprilie, cu o săptămână înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale.

Vizita acestuia face parte dintr-un turneu Est-European, iar el va merge în capitale precum Praga (Cehia), Bratislava (Slovacia), Budapesta (Ungaria) Belgrad (Serbia) și Sofia (Bulgaria). Fiul cel mare al președintelui SUA nu se va întâlni cu politicieni români, iar evenimentul la care va participa este unul de business, Trump Business Vision 2025, potrivit G4Media.

Omul de afaceri Adrian Thiess, care este unul dintre organizatorii evenimentului, a confirmat că Donald Trump Jr. va veni la București la sfârșitul lunii aprilie.

Potrivit surselor menționate anterior, partenerul media al evenimentului este România TV, controlată de Sebastian Ghiță, care a fugit în Serbia în decembrie 2016, în contextul în care acesta era vizat în România de mai multe dosare penale. Ulterior, acesta a scăpat de acuzații.

În timpul vizitei sale din Serbia, Donald Trump Jr. s-a întâlnit cu Victor Ponta, candidatul independent la alegerile prezidențiale, la Belgrad pe data de 11 martie, la invitația președintelui sârb Aleksandar Vucic. Întâlnirea a avut loc în timp ce la București CCR respingea toate contestațiile privind candidatura lui Călin Georgescu.

Acesta a criticat anularea alegerilor din România într-o postare pe rețeaua X, pe data de 7 decembrie 2024, susținând că decizia a fost o strategie coordonată de „Soroșiști/Marxiști” cu scopul de a manipula rezultatul și de a submina voința poporului român.

„Wow, uite ce se întâmplă în România! Curtea Constituțională tocmai a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale. O altă încercare Soroș-Marxistă de a falsifica rezultatul și de a nega voința poporului. Ea va pierde, iar ei știu asta”, a scris acesta.

