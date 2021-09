Moment de cotitură în familia Andreei Esca. Cât de grea a fost despărțirea

După fiica sa, care a studiat în Marea Britanie, a venit și rândul mezinului familiei să înceapă facultatea. Aris va studia la Barcelona, iar prezentatoarea ştirilor Pro TV a vorbit despre emoțiile pe care le-a trăit atunci când s-a despărțit de fiul său.

Andreea Esca: Îmi doresc să cucerească lumea

Așadar, fiul cel mic a obținut note mari la bacalaureat și studiază la o facultate de renume din Barcelona: Sunt foarte mândră de Aris că a făcut o alegere bună. Cred că această facultate și locul unde este i se potrivesc și sunt foarte fericită că s-a acomodat bine, că este mulțumit și fericit. Îmi pare bine că este acolo cu destul de mulți colegi din liceu, nu va fi singur. Este important pentru un tânăr la vârsta asta să aibă prieteni alături de el. Îmi doresc să cucerească lumea așa cum vrea, a declarat Andreea Esca.

Andreea Esca a dezvăluit că l-a însoțit pe fiu în Barcelona și l-a ajutat să își amenajeze apartamentul în care va locui cu un prieten. Prezentatoarea a mărturisit că despărțirea a fost una emoționantă.

Am stat câteva zile cu el. I-am luat aspirator, fier de călcat şi alte lucruri necesare în casă

Prezentatoarea a mai spus că i-a cumpărat un covor, plapumă pernă, lenjerie pentru pat şi mai multe obiecte pentru bucătărie. Pe de altă parte, a declarat că nu îl sună zilnic pe fiul ei, căci nu dorește să fie o mamă stresantă. Din contră, așteaptă ca el să îi telefoneze atunci când timpul îi permite.

Andreea Esca: Chiar ieri mi-a trimis fotografii cu două șepci, pentru că nu era decis pe care s-o aleagă. Din fericire amândoi am avut aceleași gusturi.

Şi continuă: Am crezut că va fi mai ușor momentul despărțirii, dar a fost mai greu. Poate și pentru faptul că am realizat că nu mai este niciun copil în casă, poate pentru că întotdeauna mi s-a părut că Aris, ca orice băiat, este mai neajutorat. Toate astea la un loc m-au făcut să îmi fie mai greu decât am crezut, a spus Andreea pentru emisiunea lamaruta.