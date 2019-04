Cutremur pe piața bancară financiară! O importantă bancă dispare. Cum vor fi afectați clienții

Banca deținută în România de fondul american de investiții J. C. Flowers, First Bank, a anunţat, miercuri, semnarea unui acord cu banca israeliană Bank Leumi pentru achiziţia participaţiilor acesteia, deţinute la filiala Bank Leumi România.





Nu se știe care este valoarea tranzacţiei deoarece este supusă unor clauze de confidenţialitate, informează Profit.ro.

„Achiziţia este condiţionată de primirea aprobării Băncii Naţionale a României şi Consiliului Concurenţei şi este de aşteptat să fie finalizată în a doua parte a a anului.”, se arată în comunicat.

Bank Leumi România reunește o reţea naţională de 15 sucursale, are 200 de specialişti, administrează active de peste 250 milioane de euro şi depozite de 150 milioane de euro.

„Această achiziţie face parte din strategia băncii de a-şi extinde şi consolida prezenţa în România, cu obiectivul de a deveni un actor puternic pe piaţa locală. Este cea de-a doua achiziţie pe care fondul american de investiţii J.C. Flowers & Co. o face în România în mai puţin de un an, dovedindu-şi interesul şi angajamentul faţă de această piaţă valoroasă. Având în vedere orientarea noastră către achiziţii relevante, ne păstrăm deschiderea spre oportunităţi similare de creştere. Între timp, continuăm să facem business „The American Way”, cu accent pe creştere, prin servicii de calitate oferite clienţilor, digitalizare şi eficienţă.”, a declarat Dominic Bruynseels, preşedintele executiv al First Bank.

Prim-vicepreşedintele executiv, director al diviziei de strategie, inovare şi transformare, Bank Leumi Israel, Hanan Friedman, consideră că această tranzacţie nu va periclita în niciun fel continuarea implementării strategiei băncii.

„Acest acord reprezintă un nou pas în implementarea strategiei internaţionale a Leumi, care se concentrează pe operaţiunile bancare comerciale ale filialelor noastre din SUA şi Marea Britanie şi pe colaborări cu companii locale importante în alte regiuni.”, a spus Friedman.

