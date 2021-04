Alături de Horeca, Industria organizării de evenimente de business și high-tech, târguri și congrese, o industrie 100% românească construită în 15 ani, riscă să fie răpusă de efectele pandemiei. Doar TVA-ul plătit la cifra de afaceri din 2019 (141 milioane de euro) de către aceste firme depășește necesarul de care au nevoie firmele din această industrie astfel încât să nu intre în faliment.

Deputatul Ana Loredana Predescu a depus la Comisia pentru industrii și servicii un amendament pentru introducerea firmelor cu obiectul de activitate de organizare de evenimente, târguri și congrese (CAEN 8230) pe lista beneficiarilor schemei de ajutor de stat pentru Horeca.

Amendamentul a fost depus la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de coronavirus.

În ce va consta ajutorul de stat pentru industria evenimentelor

În forma redactată de Guvern, atât OUG 224/2020, cât şi OUG 10/2021, exclud de la obţinerea fondurilor nerambursabile companiile din domeniul organizării evenimentelor, susțin reprezentanții PSD.

„Azi am obţinut o mică victorie şi mă bucur că, în ciuda opoziţiei iniţiale a USR, dar cu sprijinul parlamentarilor PNL, amendamentul a trecut. Proiectul de lege va urma procedura parlamentară şi va intra în plen pentru votul final. Este imperios necesar ca şi firmele cu cod CAEN 8230 să primească ajutor de stat şi să supravieţuiască restricţiilor impuse de pandemie, mai ales că au avut activitatea complet sistată de mai bine de un an, fiind însă nevoiţi să plătească salarii şi taxe. Vorbim de peste 2.000 de firme, printre care şi organizatorii TedEx, Bucharest Technology Week, Business Days, evenimente care aduc plus valoare României,” a declarat Ana-Loredana Predescu, deputat de Braşov.

Concret, ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unui grant ce reprezintă 20% din pierderea cifrei de afaceri, calculată ca diferenţă dintre valoarea înregistrată în 2019 şi cea din 2020, potrivit declarațiilor PSD.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere. Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei.