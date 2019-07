„Nu am avut până acum o discuţie formală, pentru că astăzi e primul CExN la care particip, după perioada de spitalizare şi convalescenţă. Este prima zi de muncă, imediat după CExN merg la birou, la Primăria Capitalei. Dar am avut discuţii informale, m-au sunat mai mulţi colegi şi am discutat despre situaţia partidului în general. (…)

Oricât am încerca că ocolim subiectul (candidatura la prezidenţiale – n.r.), el se află deja pe agenda publică şi vestea bună este aceea că PSD are dintre cine să aleagă. Vestea proastă este că zilele se scurg, trece timpul, celelalte partide au deja candidaţi la prezidenţiale, chiar preşedintele este în campanie de doi-trei ani şi cred că trebuie să recuperăm acest timp pierdut.

Mi-aş dori foarte mult ca oamenii de stânga din România să se simtă reprezentaţi în aceste alegeri, să nu fie doar o participare formală, să facem figuraţie, să bifăm că ne-am înscris şi în aceste alegeri şi asta înseamnă în primul rând să ne dorim să câştigăm. Sunt unul dintre membri PSD care îşi doreşte să câştige prezidenţialele pentru oamenii de centru şi pentru cei de stânga din România, dar pentru a câştiga e nevoie de câteva condiţii.

În primul rând, să nu pornim cu şansa a doua sau să ne mulţumim cu faptul că, dacă nu e locul trei, măcar locul doi. Trebuie să ne dorim să fim învingători pentru România, nu pentru noi personal”, a afirmat Firea, înaintea Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Ea a pledat pentru „o discuţie foarte serioasă, cinstită şi pentru prezent şi pentru viitor” cu partenerii tradiţionali – de la ALDE, cu liderul Călin Popescu-Tăriceanu şi, de asemenea, cu foştii colegi din PRO România, respectiv cu liderul acestora, Victor Ponta.

„Fără aceste elemente nu cred că avem şanse şi, de asemenea, analizarea oamenilor care au cea mai mare credibilitate în partid, care au mai fost testaţi în alegeri şi nu doar cei care în urma unor înţelegeri politice au ajuns în diferite poziţii publice.

Nu mai suntem la un examen de începători, suntem la un examen de maturitate şi, dacă nu pornim în această bătălie politică în calitate de învingători, nu ştiu care pot să fie şansele.

Am primit mai multe telefoane în care mi s-a reproşat de către colegii mei din ţară, în special primari, că au cumva sentimentul că nu vreau să mă implic, că mă bucur de încrederea românilor, că am un procent destul de mare, că de trei ani de zile sunt eu ori domnul preşedinte Iohannis ori pe locul 1 ori pe locul 2 la capitolul încredere pentru români şi cumva aş vrea să-mi conserv acest procentaj pentru Primăria Capitalei şi poate fi considerat un gest egoist. Am stat şi m-am gândit. (…)

Nu spun acum ‘Da’ sau ‘Nu’. Singurii care trebuie să decidă sunt membrii PSD. Mi-aş dori să fie o dezbatere reală. (…) În ultimi trei ani s-a tot sondat opinia publică şi unele cercetări sociologice sunt publice, altele nu, şi să nu ne amăgim.

Noi ştim foarte bine care este realitatea, inclusiv ştim cum stăm în sondajele adversarilor noştri de la PNL, de la USR. Şi a ne face acum că mai aşteptăm nu ştiu cât timp ca să mai realizăm nu ştiu câte sondaje, vă daţi seama că este doar pierdere de timp”, a afirmat Gabriela Firea.

Întrebată dacă Tăriceanu ar fi candidatul potrivit pentru prezidenţiale, ea a făcut trimitere la faptul că politica înseamnă şi matematică.

„Eu îl respect foarte mult pe domnul Tăriceanu, a şi fost şeful meu la Radio Contact, acum mulţi ani când eram foarte tânără, nu pot decât să-l respect, e un politician redutabil, un om de a cărui voce trebuie să ţinem cont, dar discuţia trebuie să fie una pragmatică şi nu una sentimentală. (…) Trebuie să mergem şi la matematică.

E adevărat, politica este cu SF, cu pasiune – eu prefer totuşi filmele romantice şi de familie. Politica e cu foarte multă poezie, dar e şi cu matematică. Dacă nu sunt rezultate sau matematic nu pot fi obţinute acele rezultate, cred că trebuie regândită întreaga strategie”, a spus Firea, potrivit Agerpres

Te-ar putea interesa și: