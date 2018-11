FIREA, mutare de MAT. Decizia care ZGUDUIE PSD înainte de CExN. Noi ATACURI la DRAGNEA și Guvern

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a demisionat din funcția de președinte interimar al organizației PSD București. Se vehiculase că liderii partidului urmau să-i retragă sprijinul politic în CEx al PSD de luni.





Gabriela Firea a anunțat, înainte de ședința CEx, că a decis să renunțe la conducerea organizației PSD din București, deoarece Liviu Dragnea nu ar fi permis să aibă loc alte alegeri.

„Mi-am depus acum demisia din calitatea de președinte interminar la PSD București. Este o formă de protest. De doi ani de zile, Dragnea a blocat alegerile in organizatie”, a declarat Firea.

Gabriela Firea a afirmat că a aflat din presă măsurile care se vor lua în CEx.

„Cel mai important e să fim oameni. Este regretabil că deja știm ce se va întampla, ce măsura s-a decis. Nu este statutar, nu este democratic să se dezbata informal in birouri restaurante. Nu am fost sunată, eu am vazut la televiziuni”, a spus primarul Capitalei.

De această dată, Gabriela Firea a stat singură în fața jurnaliștilor. Întrebată de ce nu se mai face zid în jurul ei, politiciana a răspuns că „ne naștem singuri, murim singuri”.

În CEx al PSD de luni se va discuta despre remanierea Guvernului Dăncilă și despre nemulțumirile din partid. Duminică seara a avut loc și o ședință informală, la care au participat Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă.

