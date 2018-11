Ultima oră! Firea, irelevantă la CEx PSD

Gabriela Firea susține că nu a primit nicio invitație la CEx PSD și că oricum nu va participa, pentru că va pleca într-o vizită oficială la Madrid. Edilul a declarat că a aflat din propriile surse că se va organiza și că nicidecum nu fuge de ședință, căci nu are frică decât de Dumnezeu.





”Nu știu când va fi CEx, pentru că deocamdată doar pe surse am aflat că se va organiza Comitetul Executiv. Nu am primit până acum o invitație. Dacă va avea loc, așa cum se zvonește, luni sau miercuri, nu voi participa pentru că am acceptat încă din luna august invitația de a merge într-o delegație oficială la Madrid, la mai multe evenimente. Văzând deja că se speculează că merg special la Madrid, ca să nu merg la CEx, v-am adus și documentul care atestă că pe data de 6 august am fost invitată și am și acceptat. Semnăm un memorandum de colaborare, particip la mai multe evenimente, deci nu se pune problema că fug de o ședință de partid", a declarat Gabriela Firea. Pe lângă acestea, primarul capitalei este de părere că nu le-a greșit cu nimic cetățenilor pe care îi reprezintă și că niciodată nu se luptă pentru propriile mize. Întrebată dacă îi este teamă că va fi exclusă din PSD, Gabriela Firea a spus că îi este teamă doar de Dumnezeu.

Pagina 1 din 1