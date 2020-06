Firea a mai punctat că testarea va continua oricum, iar cei înscriși vor fi anunțați unde trebuie să se prezinte.

„Nu era vorba să realizăm teste ani de zile. Noi doream câteva zile în care persoanele care s-au înscris în program să vină la arenă. Am oprit de aseară, noi respectăm instituțiile, chiar dacă cei care conduc vremelnic aceste instituții nu merită respectul nostru. Vom continua testările pe legislația internațională. Nu cred că legislația națională este peste legislația internațională și europeană”, a spus Gabriela Firea.

Ea spune că este vorba despre un blocaj politic.

„Este un blocaj pentru că Ministerul Sănătății nu vrea ca românii să afle realitatea”, a susținut edilul.

Anterior, un comunicat al Primăriei Capitalei arăta că cei înscriși pentru testare vor fi anunțați la ce unitate medicală vor fi programați.

„Aceste date sunt vitale pentru a stabili măsurile următoare, pentru că toate țările și-au repornit economia, dar noi se pare că încă suntem într-un soi de așteptare care nu ne avantajează. Este un proiect preluat din practica țărilor civilizate și care au luptat real cu noul virus. În toate marile capitale, acest tip de testare se face la oameni acasă sau în laboratoare organizate în spații temporare de tip container, corturi. Pentru testarea care vizează identificarea de anticorpi Covid, noi am propus alte spații – inițial cabinetele socio-medicale de la sectoare, dar nu au fost acceptate. Am propus apoi cabinetele școlare, dar directorii unităților de învățământ au primit amenințări de la Ministerul Educației, că vor fi demiși dacă acceptă acest lucru, deși totul era gândit astfel încât să fie circuite separate față de alte activități din școli, pentru a nu pune în pericol celelalte persoane prezente. Așadar, încă de la început am avut piedici”, arăta Firea în comunicat.

„În loc de acuzații absolut nefondate și calomnioase, ar fi fost constructiv ca Ministrul Sănătății să-și facă treaba și să emită norme pentru testările Covid. În prezent, fiecare oraș face cum consideră, preia din practia internațională și aplică local în funcție de ce spații deține, în lipsa unor reglementări naționale unitare. Acestea sunt motivele pentru care vom depune plângere penală împotriva conducerii DSP și a Ministerului Sănătății, pentru abuz în serviciu și zădărnicirea combaterii bolilor”, mai spunea edilul.

Firea a spus că a primit inițial acordul DSP București pentru laboratorul extern de la Arena Națională,

„Am așteptat în fiecare zi acest aviz, am sunat în fiecare zi, ni s-a spus: da, se lucrează, faceți-vă treaba că vine și avizul, iar ieri, în momentul când au auzit la televizor că au venit deja bucureșteni să se testeze, au trimis o altă echipă cerându-ne avizul care era la ei pe birou. Este o rea intenție. Noi avem inclusiv filmările cu prima echipă de la DSP care a venit la Arena Națională, a evaluat circuitele, a spus că este foarte bine totul, că este peste ceea ce s-a întâmplat la nivel european”, a spus Firea.

„Este rea credință și abuz în serviciu pentru că se invocă un ordin de ministru, ordine vechi de miniștri, și invocăm legislația trecută pentru înființarea laboratoarelor, ca și cum noi am fi vrut să transformăm Arena Națională permanent în laborator”, a adăugat ea.