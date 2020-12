„Plicuşor Friguşor anunţa voios ca ”desfiinţează” companiile municipale. Azi a reformulat: nu le mai desfiinţează, le lasă ”fără obiect de activitate”. Deci, cine va mai consolida clădirile cu bulină, cine mai construieşte poduri, pasaje, bulevarde, cine asigură iluminatul stradal, transportul şi energia termică? Aţi ghicit! Căpuşele ”de dreapta” care abia aşteaptă să sugă din bugetul Capitalei, aşa cum au făcut ani de zile. Totul scump şi de proastă calitate! O bătaie de joc la adresa cetăţenilor”, a scris Firea pe Facebook.

Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, a reamintit luni că vor fi desfiinţate companiile municipale, precizând că acest proces implică mai multe etape.

„Am promis şi vom desfiinţa companiile municipale înfiinţate de Gabriela Firea, care au dus la o risipă incredibilă de bani publici. Procesul de desfiinţare are mai multe etape. În ultima şedinţă de Consiliu General am schimbat componenţa adunărilor generale ale companiilor. La începutul anului, noile adunări generale vor numi noile consilii de administraţie, iar noile consilii de administraţie, noii manageri. Consiliul General a numit, de asemenea, o comisie specială pentru desfiinţarea companiilor. Am început să întrerupem contractele de servicii prestate de companii către primărie şi să le înlocuim cu contracte prin achiziţii publice, astfel încât serviciile să nu fie afectate. Pentru companiile care au delegat serviciul public (de exemplu, compania de dezinsecţie) procesul de trecere de la companie la operatori privaţi va fi însoţit de o hotărâre a Consiliului General de încetare a delegării” a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Ce se întâmplă cu angajații?

În ceea ce îi privește pe angajații acestor companii, Nicușor Dan susține că o parte din ei vor fi transferaţi către administraţiile publice.

„Rămase fără contractele cu primăria, majoritatea companiilor vor rămâne fără activitate şi acestea vor fi lichidate, municipalitatea preluând activele. Există câteva nuclee care funcţionează profitabil, independent de contractele cu primăria (de exemplu, echipa care face proiecte pentru autorizarea ISU), acestea vor fi menţinute ca atare. Parte din angajaţii companiilor vor fi transferaţi către administraţiile publice care vor prelua serviciul (de exemplu operatorii serviciului de parcare, managementul traficului, paznici, etc.). Fără să mai treacă prin companii, preţul serviciului se va diminua considerabil. Comisia specială a Consiliului General va evalua funcţionarea fiecărui colectiv şi va propune Consiliului General relocarea angajaţilor”, a explicat Nicuşor Dan.