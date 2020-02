„Mi-a spus cineva: „Tu ia măsura asta, pentru că este foarte bună pentru oraș, vei pierde alegerile, dar vei rămâne erou”. OK, mergem pe această variantă”, a declarat Gabriela Firea.

Gabriela Firea a spus că dacă va lua anumite măsuri va pierde următoarele alegeri.

„Categoric le pierd! Mă uitam și aseară la televizor, 90 la sută din discuții erau acestea: că trebuie anulate toate taxele, trebuie să se reducă cuantumul pentru amenzi, pentru parcare neregulamentară în centru, trebuie să reducem tariful pentru apă…”, a declarat Firea, potrivit digi24.ro.

La începutul anului, primarul general al Capitalei își anunța candidatura pentru un nou mandat la Primăria Capialei, spunând că își dorește să ducă la capăt viitorul Spital Metropolitan.

„Candidez pentru un nou mandat de primar general. Consider că mi-am făcut datoria la Primăria Capitalei cu cinste, am terminat proiectele rămase începute din fostele mandate și am început noi proiecte, împreună cu echipa mea. Vrem să le finalizăm într-un timp cât mai scurt, să vă invit la punerea pietrei de temelie a Spitalului Metropolitan, care se va construi în zona de Nord a Capitalei și va avea 1.000 de paturi și va deservi pacienți din București și din întreaga țară.

Va avea și centre de excelență și spații de cazare pentru rudele pacienților, pentru medici și asistente, creșă, grădiniță, after-school. Va avea și heliport pentru urgențe. E un proiect de anvergură pe care l-am început și ar fi normal să îl termin”, declara, în ianuarie, Gabriela Firea.

Te-ar putea interesa și: