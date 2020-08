Gabriela Firea și-a depus duminică după-amiază candidatura la Primăria Capitalei. În acest an, pentru această funcție se mai luptă Nicuşor Dan, susţinut de PNL şi USR şi Traian Băsescu, din partea PMP, ultimul intrat în cursă. Călin Popescu Tăriceanu (ALDE) își va depune marți candidatura. Viorel Cataramă va candida independent, în vreme ce Ioan Sârbu va lupta sub sigla PRO București.

„Mi-am depus candidatura pentru al doilea mandat. Am făcut-o cu gândul la bucureșteni, ca și prima dată. Am văzut că nimeni nu vorbește despre oameni. Cred că oamenii sunt cei mai importanți.

Prima mea grijă e să trecem cu bine această criză sanitară. Suntem într-un război sanitar. Am avut grijă de cadrele medicale, am dotat cum se cuvine spitalele. Bucureștiul nu va deveni astfel focar. Am început acum un amplu program pentru donarea de plasmă sanguină care va salva mii de vieți. M-aș bucura ca și Guvernul să se alăture demersului Primăriei Capitalei”, a spus Gabriela Firea.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 27 septembrie.

În 2016, în București, Gabriela Firea a obținut 42,97%, fiind urmată de Nicuşor Dan, care a obţinut 30,52%, și de Cătălin Predoiu (11,18%).

Nicușor Dan, favorit

Potrivit datelor unui sondaj realizat de Cult Market Research, la comanda Fundației Konrad Adenauer, Nicușor Dan ar câștiga alegerile în fața primarului actual, cu 50% din voturi față de 42%.

potrivit răspunsurilor celor care spun că merg la vot, 50% susțin că ar pune ștampila pe Nicușor Dan, 42% pe Gabriela Firea, 5% pe Traian Băsescu și 1% pe Vlad Voiculescu. Potrivit Cult Market Research, opțiunile Traian Băsescu și Vlad Voiculescu au fost menționate spontan de către respondenți, nefiind citite de către operator.

Totuși, 30% dintre bucureșteni sun că sunt nehotărâți (18%) sau nu vor merge la vot (12%), conform G4media.ro.