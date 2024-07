Sport Fiorentina, decizie în privința lui Louis Munteanu. Două meciuri au fost suficiente







Italia. Fiorentina a decis viitorul românului Louis Munteanu. Deși se vehicula că se pregătește transferul său și a petrecut doi ani sub formă de împrumut la Farul Constanța în SuperLiga României, clubul-mamă a luat o decizie neașteptată.

Fiorentina, decizie în privința lui Louis Munteanu

Înaintea startului noului sezon al echipelor FCSB, Rapid și CFR Cluj, Louis Munteanu pare să fie departe de o mutare iminentă la una dintre aceste trei echipe din prima ligă a României. Fiorentina a decis să-l includă pe jucător în lotul pentru meciurile amicale din cadrul cantonamentului din Marea Britanie, ce se desfășoară în lunile iulie și august.

Fiorentina va disputa meciuri cu trei echipe din Anglia: Bolton (26 iulie), Preston (27 iulie) și Hull City (30 august). De asemenea, italienii vor mai avea două partide amicale împotriva echipelor Montpellier (4 august) și Grosseto (5 august).

Italienii, impresionați de Louis Munteanu

La scurt timp după ce intrat pe teren alături de Fiorentina, italienii nu mai au dubii în privința performanței lui Louis Munteanu:

”Cred că putem lucra la Munteanu. Are fizic bun, are șut, are personalitate. Mi-au plăcut și Amatucci și Fortini (n.r - alți doi tineri din lotul Fiorentinei).

Poate că nu toți vor exploda, însă tinerii sunt un aspect important, mai ales că Palladino a părut să nu țină cont atât de mult de cartea de vizită a jucătorilor”, a spus jurnalistul Giampaolo Marcini, citat de Viola News.

Cifrele jucătorului român

Până în prezent, nu au existat zvonuri care să sugereze că Fiorentina ar dori să prelungească contractul lui Louis Munteanu, atacantul cu 11 selecții la naționala U21. Acesta este un aspect important, având în vedere performanțele sale, dar și faptul că se apropie de sfârșitul acordului său cu echipa italiană. Rămâne de văzut dacă clubul va decide să își schimbe poziția în privința viitorului lui Munteanu.

Contractul actual al lui Louis Munteanu cu Fiorentina este valabil până în vara anului 2025, ceea ce înseamnă că mai are un an și jumătate pentru a impresiona și a-și asigura o eventuală prelungire. Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a lui Munteanu este de 1,8 milioane de euro. Această valoare reflectă atât potențialul său, cât și performanțele recente pe teren.

În sezonul 2023/2024, Louis Munteanu a jucat 36 de meciuri pentru Farul, reușind să înscrie 12 goluri și să ofere cinci pase decisive.