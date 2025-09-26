Finanțarea europeană în Republica Moldova

În anul 2023, Republica Moldova s-a înscris oficial către aderarea la Uniunea Europeană, având ca obiectiv strategic reducerea decalajelor cu privire la nivelul de trai și calitatea vieții față de restul Europei.

Dependentă prea mult de remiteri, afectată de un exod masiv al tinerilor și îmbătrânirea populației, Republica Moldova are nevoie de investiții masive în orizontul mediu de timp, iar sursa reală acestor investiții poate fi operaționalizată doar prin intermediul finanțării europene.

Pentru convergența la standardele economico-sociale europene Republica Moldova are nevoie de o creștere economică anuală de aproximativ 6%, imposibil de realizat în afara apartenenței sale la Uniunea Europeană.

Altfel, creșterea sa economică va scădea de la o decadă economică la alta, fără a lua în calcul izbucnirea altor crize economice la nivel mondial. Conform Raportului pentru Republica Moldova în 2023, publicat de Banca Mondială, se prevede că în actualul scenariu de creștere economică a Republicii Moldova investițiile publice cresc de la nivelul lor actual de 4% din PIB la 7% până în anul 2026, fiind menținute la acest nivel până în 2035, ceea ce va face ca PIB-ul să crească în medie cu 0,35% în fiecare an.

Apoi investițiile publice regresează până în 2040 din nou la aproximativ 4% din PIB, moment în care finanțarea europeană trebuie să fie accesată pentru asigurarea funcționării infrastructurii (World Bank. 2023. Moldova CEM. © World Bank, worldbank.org/curated/en/099062923104592105/pdf: p. 16).

Investițiile sunt principala șansă de îmbunătățire a productivității în Republica Moldova. Productivitatea medie a unui lucrător din Republica Moldova este de doar 40% din nivelul productivității medii a unui angajat din România și mult sub media europeană din pricina lipsei modernizării tehnologice.

Lipsa muncitorilor înalt calificați i-a obligat pe lucrători să se îndrepte în timp către sectoarele cu valoare adăugată și productivitate mici.

Aderarea la Uniunea Europeană ar facilita adoptarea standardelor și tehnologiilor mai performante care pot atrage la rândul lor investițiile străine de care Republica Moldova are atât de mare nevoie.

Republica Moldova a beneficiat deja de investiții prin intermediul finanțării din partea Uniunii Europene. În perioada 2014-2020, s-a desfășurat Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova, finanțat prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Programul s-a adresat zonei aflate la frontiera dintre România şi Republica Moldova, şi a contribuit la obiectivul general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluţia către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre şi nonmembre ale UE care se învecinează.

Un alt program a fost Proiecte Majore de Infrastructură (PMI) în sprijinul educației, serviciilor de sănătate, conservarea patrimoniuluicultural și istoric, dezvoltarea infrastructurii de transport.

O contribuție aparte a venit din partea Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), prin intermediul căreia Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană desfășoară în prezent următoarele programe:

În ultimul an, Comisia Europeană a acordat Republicii Moldova fonduri suplimentare în valoare de 18,9 milioane de euro prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creștere economică, reconfirmând sprijinul asumat al Uniunii Europene pentru procesul de reformă economică a țării. Acest program ajută la implementarea reformelor necesare pentru creștere economică și integrare europeană.

Suma de 18,9 milioane de euro se adaugă pre-finanțării de 270 milioane de euro deja acordate în acest an. Republica Moldova urmează să beneficieze de până la 1,9 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi prin intermediul Mecanismului, în perioada 2025–2027.

Mai mult decât atât, Uniunea Europeană încurajează permanent mediul de afaceri din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European (SEE) și din Republica Moldova să investească în țară. În calitate de stat candidat la aderarea la UE, cu sprijinul Planului de creștere, Moldova își sporește accesul la Piața Unică, oferind oportunități deosebite întreprinderilor.

Inițiativa vizează crearea unui portofoliu de investiții private transformatoare în Moldova, care ar putea beneficia de sprijinul Comisiei Europene și al instituțiilor financiare partenere, precum Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Între 2021 și 2025, Uniunea Europeană a alocat Republicii Moldova peste 1,2 miliarde de euro sub formă de granturi. Această asistență include sprijin bugetar direct pentru securitatea energetică și tranziția către energie curată, sprijin pentru 1,2 milioane de gospodării în vederea atenuării impactului creșterii facturilor la energie electrică, precum și sprijin pentru reformele din sectorul justiției, menite să consolideze independența acestuia și să îmbunătățească eficiența.

Chiar și regiunea separatistă Transnistria a beneficiat de finanțarea europeană, precum Business Hub-ul finanțat de Uniunea Europeană la Tiraspol în 2022, furnizor de consultanță și training pentru tineri, prin intermediul programului "Confidence Building Measures", implementat de UNDP Moldova.

În octombrie 2024, Comisia Europeană a propus un Plan de Creștere pentru Republica Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, susținut prin Mecanismul de Reformă și Creștere pentru perioada 2025–2027. Este cel mai amplu pachet de sprijin financiar oferit de Uniunea Europeană Republicii Moldova.

Republica Moldova are nevoie de reforme instituționale care să aducă investiții și să promoveze creșterea economică. Costurile sociale și economice ale acestor reforme sunt deja suportate de Uniunea Europeană care are pârghiile, experiența și resursele necesare să integreze Republica Moldova. O dată devenită membru cu drepturi depline, Republica Moldova va beneficia de investițiile de care are nevoie.