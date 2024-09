Final de drum pentru Salah. Fotbalistul lui Liverpool și-a surprins fanii după victoria cu Manchester United

Liverpool. Mohamed Salah, atacantul egiptean al cormoranilor și-a surprins suporterii cu un anunț făcut la finalul partidei cu Manchester United. Liverpool a câștigat cu scorul 3-0.

Atacantul egiptean și-a înscris numele pe tabela de scor la finalul meciului cu Machester United, fiind marcatorul ultimului gol. La finalul partidei, a susținut un interviu în care a vorbit despre planurile de viitor.

Jucătorul lui Liverpool a anunțat că intenționează să se retragă de la Liverpool. El a spus că s-a gândit multă vreme la ceea ce urmează să facă după ce-i va expira contractul. Mohamed Salah a afirmat că vrea să se bucure de timpul care i-a mai rămas la echipa de fotbal.

„În această vară am petrecut mult timp cu mine însumi, încercând să gândesc pozitiv pentru că, după cum ştiţi, acesta este ultimul meu an la club. Vreau doar să mă bucur de el”, a declarat jucătorul de fotbal la Sky Sports.

În vârstă de 32 de ani, Mohamed Salah a semnat ultimul contract cu Liverpool în 2022, pentru trei ani. Potrivit presei de specialitate, el a devenit cel mai bine plătit jucător din istoria clubului. Egipteanul încasează peste 21 de milioane de lire sterline pe an. Aflat în ultimul an, jucătorul de fotbal a afirmat că nimeni din conducerea clubului nu l-a mai contactat pentru prelungirea acordului.

„Am venit la acest meci cu gândul că ar putea fi ultimul pe care îl joc pe Old Trafford. Nimeni de la club n-a vorbit cu mine de un nou contract încă, așa că joc ultimul meu sezon și vom vedea la final. (...) Nu e după mine să decid. Nimeni de la club nu mi-a vorbit de vreun contract. Vom vedea”, a declarat Salah.

Mohamed Salah a făcut un meci de senzație pe Old Trafford. El a dat două pase gol la reușitele lui Luis Diaz, după care și-a înscris numele pe lista marcatorilor. A marcat golul al treilea, pentru Liverpool, în minutul 56. Liverpool a zdrobit-o pe Manchester United, în etapa 3 de Premier League, și rămâne singura echipă, în afară de Manchester City, cu maximum de puncte după 3 runde.

Columbianul Luis Diaz a înscris de două ori. În minutul 35, Gravenberch a interceptat o pasă a lui Casemiro și a continuat cu Mohamed Salah. Egipteanul a centrat la bara a doua, unde Szoboszlai și Luis Diaz erau nemarcați. Gazdele au fost luate prin surprindere, iar columbianul a marcat fără probleme.

După alte șapte minute, același Casemiro a fost deposedat în propria jumătate. Diaz și Salah au combinat din nou, repetând traseul de la prima reușită. Sud-americanul a înscris pentru a doua oară.

În repriza secundă, în minutul 56, Salah și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, finalizând fără preluare din pasa lui Dominik Szoboszlai.

