Filmul „Godzilla x Kong: Un nou imperiu", debut cu succes în box office-ul românesc de weekend







"Godzilla x Kong: Un nou imperiu" a ocupat prima poziție în box office-ul românesc de weekend, având încasări de 1,2 milioane de lei și fiind vizionat în cinematografe de 37.477 de spectatori.

Filmul „Godzilla x Kong: Un nou imperiu”, succes la nivel mondial

Película regizată de Adam Wingard, cu Dan Stevens, Rebecca Hall și Brian Tyree Henry în rolurile principale, a adunat 194 de milioane de dolari la nivel mondial în prima săptămână de la lansare. După trei zile de la debut, a devenit deja al treilea film cu cele mai mari încasări ale anului, după "Dune. Part Two" şi "King Fu Panda 4".

"Kung Fu Panda 4", cu Jack Black, a coborât pe locul doi în al treilea weekend de la lansare. Filmul animat a fost vizionat de 14.880 de spectatori și a generat venituri de 391.507 de lei. La nivel global, producția a strâns 347 de milioane de dolari după patru săptămâni de la lansare.

"Dune: Partea II" a coborât, de asemenea, pe locul trei în al cincilea weekend de la lansare, având încasări de 354.674 de lei. La nivel mondial, este cel mai vizionat film, cu 626 de milioane de dolari încasări.

La debutul său în weekend, filmul de aventuri "Regele Arthur", cu Mark Wahlberg, s-a clasat pe locul patru, fiind urmărit de 5.690 de spectatori și generând încasări de 166.210 de lei, conform datelor de la cinemagia.ro.

"Imaculata", un film de groază regizat de Michael Mohan, cu Sydney Sweeney în rol principal, a coborât patru poziții în clasament, ajungând pe locul cinci, în al doilea weekend de la lansare. Încasările filmului au fost de 130.160 de lei.

Încasări de 80 de milioane de dolari în SUA

Godzilla x Kong: Un nou imperiu se află pe primul loc și loc în box office-ul nord-american, încasând la debut 80 de milioane de dolari, mai mult decât se aştepta, în 3.861 de cinematografe nord-americane, potrivit Variety.

La începutul weekendului, estimările indicau că filmul cu monștri va obține între 50 și 55 de milioane de dolari pentru debutul său. Cu toate acestea, "Godzilla x Kong", în care cele două creaturi din alte lumi fac echipă pentru a salva planeta, a depășit aceste previziuni datorită mai multor factori, inclusiv formatelor premium de proiecție (care au reprezentat 48% din vânzările de bilete) și entuziasmului publicului (obținând o notă "A-" la CinemaScore). În schimb, criticii nu au fost atât de impresionați de "Noul Imperiu", cu Rebecca Hall, Brian Tyree Henry și Dan Stevens, regizat de Adam Wingard ("Godzilla vs. Kong").

Godzilla x Kong: Un nou imperiu, al doilea cel mai mare debut pentru MonsterVerse

Este al doilea cel mai mare debut pentru MonsterVerse al Warner Bros. şi Legendary, urmând după "Godzilla" din 2014 (93 de milioane de dolari), dar înaintea lui "Kong: Skull Island" din 2017 (61 de milioane de dolari), "Godzilla: King of the Monsters" din 2019 (47,7 milioane de dolari) şi "Godzilla vs. Kong" din 2021 (31 de milioane de dolari în timp ce a fost difuzat pe HBO Max).

Filmele "Godzilla" și "Kong" au tendința de a genera venituri mari în box office-ul internațional, iar "Un nou început" nu face excepție. Acesta a depășit cu mult așteptările cu 114 milioane de dolari din 64 de teritorii străine, ajungând la un total global de 194 de milioane de dolari. Filmul „Godzilla x Kong: Un nou imperiu” are un buget de producţie de 135 de milioane de dolari.