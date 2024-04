Social Români care fac cinste țării. Simona Mihai, soprana cu voce de aur







Soprana Simona Mihai este una dintre personalitățile care fac cinste României. Solistă la Royal Opera House, artista este apreciată de critici ca fiind „un knock-out, put la comadna deplină a liniei vocale impunătoare”.

Simona Mihai, artista care face cinste României

Publicații remunite de peste Ocean și nu numai, The Times, The Stage sau Sunday Telegraph, apreciază că soprana Simona Mihai are o „voce remarcabil de expresivă" și "voce plină de siguranță condusă cu măiestrie desăvârșită”.

Simona a debutat la Royal Opera House în 2009 și de atunci a susținut recitaluri incredibile sub bagheta unor dirijori celebri ca Sir Charles Mackerras, Sir Antonio Pappano, Nicola Luisotti, Daniel Oren, Dan Ettinger, Evelino Pido, Fabio Luisi, Robin Ticciati sau Daniele Rustioni.

Ultimul spectacol l-a susținut pe scena din Cocent Garden unde a interpreat-o pe Musetta din opera La Boheme. Artista va putea fi admirată și în noul sezon de la Royal Opera House.

Un palmares remarcabil

Simona Mihai se poate lăuda cu un portofoliu impresionant. Printre rolurile pe care le-a avut pe scena brtianică, putem amini Belinda (Dido and Aeneas), Manon (Manon), Michaela (Carmen), Mimì și Musetta (La Bohème), Nedda (Pagliacci), Angelica (Suor Angelica), Countess Almaviva (Le Nozze di Figaro), Governess (Turn of the Screw), Adina (L’elisir d’amore), Giulietta (Les Contess d’Hoffmann), Despina (Cosi fan Tutte), Agnes Sorel (The maid of Orleans).

Artista s-a născut în București, iar din 1997 locuiește în Marea Britanie. Talentul său a fost remarcat de pe vremea când avea mai puțin de 18 ani. A fost invitată să se alăture unei echipe internațională. Simona Mihai a fost bursiera Centrului European de Operă, motiv pentru care a fost distribuită în rolul principal Celia din opera Lucio Silla de W. A. Mozart.

Simona Mihai, bursiera Centrului European de Operă

Originară din București, Simona Mihai se află în Marea Britanie din 1997. Invitată la nici 18 ani să se alăture unei echipe internaționale, fiindu-i oferită o bursă specială a Uniunii Europene susținută de Centrul European de Operă, a fost distribuită în rolul principal Celia din opera Lucio Silla de W.A.Mozart.

Pe durata cursurilor de la Royal College of Music, Simona Mihai a primit bursa Queen Elizabeth. În 2006 a beneficiat de titlul RCM Junior Fellow. Timp de doi ani a lucrat alături de studenții colegiului pentru regizarea scenelor de operă.

În intervalul 2008-2010 a fost membra programului de tineri artiști Jette Parker Young Artists din Royal Opera House.