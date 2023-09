Filmul 21 de rubini, cu un subiect extrem de controversat, aproape de lansare

Filmul 21 de rubini, aproape de lansare. <Va fi o lansare în București și apoi în toată țara. Am avut previzionări, eu cred că a ieșit un film bun, dar un film care va deranja din nou>, ne-a spus Ciprian Mega. “E un film în care se spune, fără perdea, cum se fac aceste numiri, în realitate, e un film care va deranja prin anumite locuri”, anticipa producătorul Silviu Ciobanu.

În paralele cu lansarea, preotul Ciprian Mega e ocupat și cu declarațiile la Poliția Oradea, după ce ar fi fost reclamat de un preot ale cărui mesaje intime circulau pe un grup. Preotul Mega ar fi fost trebuit să exemplifice de ce a cerut Episcopiei Ortodoxe a Bihorului, ca la sfințirea Bisericii Sfântul Spiridon de lângă Spitalul Clinic Municipal Gavril Curteanu să nu trimită preoți cu orientare homosexuală.

Filmul care va stârni mari polemici

„Vă rugăm să rânduiţi, cu toată conştiinciozitatea, ca soborul slujitor la sfinţirea bisericii noastre să nu cuprindă vreun membru al reţelei homosexuale, care a subjugat Biserica Ortodoxă Română!”, sună mesajul. La doi ani după eveniment, preotul Ciprian Mega e chemat să dea declarații la Poliția Oradea pe această temă. <Am spus că dau declarații, dar doresc să văd dosarul.

Nu îmi explic de ce sunt chemat acum pe o astfel de plângere, dar cred că subiectul filmului 21 de rubini a deranjat>, a spus Ciprian Mega. Dorel Vișan, Ela Ionescu, Magda Catone, Răzvan Vasilescu, vor juca și staruri internaționale precum Mickey Rourke, Anthony Delon și Elisabetta Pellini sunt vedetele din distribuție. Filmul spune povestea unei tinere procuroare, pe nume Nina, care este interpretată de Corina Moise.

Nina alături de iubitul ei, Yuri, un regizor de film, lucrează la un scenariu, inspirat dintr-un tablou de familie, relatează sursa menționată anterior. Yuri va fi jucat de actorul franco-american Anthony Delon, fiul celebrului Alain Delon.

Tensiunile politice de finalul lui 2022, o aduc pe Nina în atenția publică, fiind propusă pentru poziția de Procuror General al României. Decizia de a atribui sau nu această funcție Ninei depinde de Mickey Mandovanis (Mickey Rourke), Secretar de Stat al Guvernului american, precum și de Nicoletta Delalachiessa (Elisabetta Pellini), care este reprezentata Comisiei Europene.

Care e poziția Bisericii Ortodoxe

Conform crestinortodox.ro: Pozitia Bisericii Ortodoxe este ca toate faptele homosexuale sunt inacceptabile din punct de vedere moral: ele denatureaza scopul si functiunea fireasca a organelor trupesti, nu au nici o valoare procreativa si reprezinta o parodie a unirii „intr un singur trup”.

Caracterul de promiscuitate al comportamentului homosexual in genere il arata ca fiind un pacat, in timp ce actele specifice – incluzand relatiile anale si stimularea oral genitala si oral anala – provoac ămultora repulsie si dezgust. Aceste sentimente sunt oglindite in multe pasaje biblice si scrieri patristice care condamna activitatea homosexuala.

Biserica Ortodoxă susținea însă că nu e homofobă admițând că in rândurile clerului e posibil să apară homosexualitate”, așa cum scrie dw.ro.

La Oradea s-a filmat în locații precum Teatrul Regina Maria , dar și biroul avocatului Răzvan Doseanu din Palatul Apollo.

Locul unde procurorul din “21 de rubini” își desfășoară activitatea a fost ales după multe căutări.

E sediul societății de avocatură Doseanu & Asociații din Palatul Apollo, unde, în mod obișnuit, se fac strategii pentru cauzele civile și penale, unde se inovează în materie de servicii juridice. Pentru câteva zile, biroul societății de avocatută Doseanu & Asociații va fi platou de filmare. Firma de avocatură a lui Răzvan Doseanu tocmai ce s-a mutat acolo, la finele anului 2022.