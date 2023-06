Filme și seriale noi pe Netflix în iunie. „The Witcher” și „Manifest” sunt doar două din cele mai așteptate producții

Netflix a anunțat care sunt surprizele lunii iunie, iar printre ele se numără „The Witcher”: Sezonul 3 Volumul 1, un nou sezon în care Continentul se transformă într-un câmp de luptă al corupţiei politice, magiei neagre şi al trădării, cu Henry Cavill, în rolul principal; „Extraction 2”, un film de acţiune în care Chris Hemsworth revine în rolul lui Tyler Rake, mercenarului australian care operează pe piaţa neagră; „Black Mirror”: Sezonul 6, mult aşteptata revenire a antologiei întunecate şi satirice.

Tot în în iunie vor apărea și „Never Have I Ever”: Sezonul 4, unde ultimul an de liceu vine cu dileme, crize de identitate şi dorinţe de iubire nepieritoare; „Our Planet II”, un serial documentar despre marile migraţii de pe planeta noastră, care aduce în rolul principal animalele aflate în permanentă mişcare pe Pământ; şi „Nimona”, o poveste extraordinară despre prietenie.

„The Witcher”: Sezonul 3, Volumul 1, din 29 iunie

Geralt o ascunde pe Ciri, hotărât să-şi protejeze familia proaspăt reunită împotriva celor care ameninţă să o distrugă. ennefer îi conduce la fortăreaţa Aretuza pentru a afla despre puterile lui Ciri, dar ajung într-un câmp de luptă al corupţiei politice, magiei neagre şi a trădării.

Cu: Henry Cavill (Geralt of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer of Vengerberg), Freya Allan (Princess Cirilla of Cintra), Joey Batey (Jaskier), Myanna Buring (Tissaia), Eamon Farren (Cahir), Mimî M Khayisa (Fringilla), Royce Pierreson (Istredd), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mecia Simson (Francesca), Tom Canton (Filavandrel), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Graham McTavish (Dijkstra), Cassie Clare (Philippa), Hugh Skinner (Radovid), Wilson Mbomio (Dara), Lars Mikkelsen (Stregobor), Terence Maynard (Artorius), Simon Callow (Codringher), Liz Carr (Fenn), Therica Wilson-Read (Sabrina), Safiyya Ingar (Keira), Rochelle Rose (Margarita), Michalina Olszanska) (Marti), Robbie Amell (Gallatin), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Aisha Fabienne Ross (Lydia), Christelle Elwin (Mistle), Meng’er Zhang (Milva).

„Black Mirror”: Sezonul 6

Al şaselea sezon al serialului Black Mirror va apărea pe Netflix în luna iunie.

Cu: Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, David Shields, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin şi Zazie Beetz.

„Manifest”: Sezonul 4, Partea 2, din 2 iunie

Data morţii se apropie, iar pasagerii zborului 828 şi cei dragi lor încearcă să-şi ducă la capăt Chemările şi să prevină cumplitul viitor care-i aşteaptă. Acesta va fi ultimul sezon al serialului fenomen.

„Valeria”: Sezonul 3, din 2 iunie

Noi triunghiuri amoroase, noi etape ale vieţii, zile de naştere care marchează un nou deceniu. Aceleaşi patru prietene trec prin toate împreună.

„Love is blind”: Brazilia: Sezonul 3, din 7 iunie

Poate iubirea adevărată să prindă viaţă în cabine? Camila Queiroz şi Klebber Toledo ghidează o nouă serie de celibatari brazilieni aflaţi în căutarea iubirii adevărate.

„A Beautiful Life”, din 1 iunie

Un tânăr pescar cu un talent ascuns este descoperit de un producător de muzică, iar acum trebuie să renunțe la tot pentru a își face o carieră

„You Do You”, din 9 iunie

Merve a ales o viaţă boemă, dar atracţia nu e reciprocă. În pericol de a fi evacuată, ea se angajează şi face o combinaţie dubioasă cu noul ei şef.

„Through My Window: Across the Sea”, din 23 iunie

După un an la distanţă, Raquel şi Ares se reîntâlnesc într-o excursie fierbinte. Rămâne de văzut dacă este iubire sau doar o aventură, potrivit News.