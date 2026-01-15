Fiica ținută în secret a lui Freddie Mercury a murit la 48 de ani, după o luptă cu un cancer rar al coloanei vertebrale

Fiica despre a cărei existență publicul a aflat abia recent, prezentată drept copilul secret al legendarului Freddie Mercury, a murit la vârsta de 48 de ani, în urma unei boli grave. Femeia, cunoscută sub numele de „Bibi”, ar fi pierdut lupta cu un cancer extrem de rar al coloanei vertebrale, după mai mulți ani de suferință, potrivit Daily Mail.

Moartea ei aduce din nou în prim-plan una dintre cele mai sensibile și controversate povești legate de viața privată a solistului trupei Queen, o poveste ținută ascunsă timp de decenii și făcută publică abia în vara anului trecut.

Identitatea și povestea lui Bibi au fost făcute publice de autoarea britanică Lesley-Ann Jones, în cartea biografică „Love, Freddie”. Volumul a fost lansat în vara anului trecut și a stârnit reacții puternice, atât în rândul fanilor, cât și al apropiaților artistului.

În carte, autoarea susține că Freddie Mercury a devenit tată în 1976, în urma unei relații cu o femeie căsătorită, iar copilul a fost ținut departe de ochii publicului pentru a-i proteja identitatea. Potrivit relatărilor, Mercury își alinta fiica folosind apelativele „trésor” și „mica mea broscuță” și ar fi avut cu ea o relație extrem de apropiată.

Presa britanică relatează că Bibi a murit la 48 de ani, după o luptă de mai mulți ani cu un cancer rar al coloanei vertebrale. Femeia ar fi lăsat în urmă doi copii, în vârstă de 7 și 9 ani.

Soțul acesteia, Thomas, a declarat că moartea a survenit în liniște, după o perioadă lungă de suferință. „B este acum alături de tatăl ei iubit și iubitor. Cenușa ei a fost împrăștiată în vânt, peste Alpi”, a transmis acesta, potrivit surselor citate.

Conform mărturiilor incluse în volum, Freddie Mercury ar fi menținut o legătură strânsă cu fiica sa până la moartea lui, în 1991. La acel moment, Bibi avea doar 15 ani.

În carte se afirmă că artistul i-ar fi dedicat piese precum „Bijou” și „Don’t Try So Hard”, melodii care, deși cunoscute publicului larg, ar avea o semnificație personală profundă. Potrivit relatărilor, pierderea tatălui la o vârstă atât de fragedă a marcat-o profund pe Bibi.

„Când ai 15 ani, nu e ușor. A trebuit să devin adultă fără el și să trăiesc toate momentele și evenimentele structurante fără sprijinul lui”, ar fi mărturisit ea în carte.

„Love, Freddie” se bazează, potrivit autoarei, pe 17 volume de jurnale pe care Freddie Mercury i le-ar fi oferit fiicei sale înainte de moarte. Artistul a murit în 1991, din cauza unei pneumonii bronșice provocate de SIDA.

Lesley-Ann Jones a susținut că aceste jurnale reprezintă o sursă directă și personală, prin care Freddie Mercury și-ar fi dorit ca fiica lui să cunoască adevărul despre viața sa. Autoarea a afirmat, de asemenea, că există dovezi ADN care ar susține legătura biologică dintre artist și Bibi.

Lesley-Ann Jones a declarat că Bibi a venit la ea cu un scop clar: acela de a contesta poveștile și interpretările apărute în cei peste 30 de ani de la moartea lui Freddie Mercury. „Era hotărâtă să demonteze minciunile și rescrierea vieții lui Freddie”, a afirmat biografa.

„A fost foarte bolnavă în cei patru ani în care am lucrat împreună. Dar avea o misiune. S-a pus pe sine și propriile nevoi pe ultimul loc”, a mai spus Jones, descriind relația apropiată dintre ele.

Povestea a fost însă contestată de Mary Austin, fosta logodnică a lui Freddie Mercury și una dintre cele mai apropiate persoane din viața artistului. Într-un interviu acordat publicației Sunday Times, înainte de apariția cărții, Mary Austin a declarat că ar fi „uimită” să afle că Freddie ar fi avut o fiică.

Aceasta a susținut că nu știa nimic despre un astfel de copil și a afirmat că Freddie Mercury nu ținea jurnale, punând astfel sub semnul întrebării autenticitatea materialelor invocate în volum.

Potrivit autoarei, Bibi nu și-a dorit niciodată să devină persoană publică. Ea ar fi fost medic și ar fi considerat că expunerea mediatică i-ar fi putut afecta cariera și relația cu pacienții săi.

Familia analizează acum posibilitatea publicării unor fotografii de arhivă, inclusiv imagini în care Bibi apare alături de Freddie Mercury, din perioada copilăriei.

Înainte de publicarea cărții, Bibi a explicat de ce a ales să-și păstreze identitatea secretă. „Nu voiam să-l împart pe tata cu întreaga lume”, a spus ea, potrivit relatărilor din volum.

„După moartea lui, a trebuit să învăț să trăiesc cu atacurile împotriva lui, cu denaturările la adresa lui și cu sentimentul că tatăl meu aparținea acum tuturor. Am plâns și l-am jelit pe tatăl meu, în timp ce fanii din întreaga lume l-au jelit pe Freddie”, a mai mărturisit ea.