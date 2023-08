Fiica lui Augustin Viziru a cucerit inimile fanilor. Maria i-a schimbat viața actorului

În 2020, Augustin Viziru a câștigat marele premiu de 50.000 de euro din emisiunea „Ferma. Orășeni versus săteni”, iar atunci spunea că vrea să-i asigure un viitor bun fiicei sale.

Zilnic, actorul se bucură de momentele petrecute alături de fiica sa, care tocmai a împlinit trei ani. Augustin Viziru este un tată extrem de mândru și împărtășește cu bucurie imagini adorabile alături de micuța Maria pe platformele de socializare.

Augustin Viziru își iubește nespus de mult fiica

„Dragoste pe viață!”, este mesajul transmis de actor în descrierea unei fotografii care o arată pe Maria pe plajă, în timp ce tatăl ei o ține drăgăstos de mână.

Acum câteva luni, fiica lui Augustin Viziru, Maria, l-a însoțit pe tatăl ei în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV. Prezența sa a fost adorabilă și a reușit să cucerească pe toți cei prezenți în platoul de televiziune și de acasă.

Actorul a menționat atunci cât de mult i s-a schimbat viața de când a devenit tată.

„E frumoasă că seamănă cu mama ei! M-am tot gândit dacă s-o aduc, să n-o aduc…dar cred că e darul ei. Văd reacțiile oamenilor din jurul ei și toți românii de acasă o să se bucure de prezența ei.

S-a schimbat sensul vieții complet. Până acum am fost imatur, un copil te maturizează ușor-ușor. Mă bucur foarte tare că are personalitate. Face ce vrea ea. În tinerețe le-am făcut pe toate la maxim, acum nu mai am alte curiozități, vreau să îmi cresc copilul”, a declarat Augustin Viziru în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Actorul a renunțat la fumat pentru fiica sa

Actorul a exprimat întotdeauna cu emoție sentimentele sale față de fiica sa, Maria. Augustin Viziru a dezvăluit și că a renunțat la fumat, tocmai pentru a se asigura că fiicei sale îi este bine și este sănătoasă.

„Viața de tătic e frumoasă și sănătoasă. De când a apărut fetița mea, m-am lăsat de fumat, mă culc devreme, fac sport. Și când spun că fac sport, nu mă refer la o sală de fitness sau cine știe ce exerciții.

Eu alerg cu fetița mea în spate, prin casă, până adoarme. Îi fac toate plăcerile, ce să zic… Primește foarte multă dragoste, dar și ce-i place ei. Mă implic serios în creșterea copilului meu și o ajut cu ce pot pe mama lui, dar câteodată trebuie să plec, că am multe filmări”, a mai declarat Augustin Viziru.