În urmă cu câteva ore bune, Alexia Eram a urcat pe Instagram Stories două mesaje scrise în limba engleză. Primul dintre ele este următorul: „Oamenii falși spun despre alți oameni că sunt falși. Oamenii sinceri își văd doar de problemele lor și nimic altceva”. Iar al doilea mesaj se traduce astfel: „Nu crede tot ce vezi. Chiar și sarea seamănă cu zahărul”, la care a adăugat „Adevărul/Esența”.

Nu se știe exact cine ar fi supărat-o pe Alexia Eram, dar din mesajul ei reiese că detestă oamenii falși, mincinoși. Unii dintre susținătorii fiicei prezentatoarei sunt de părere că, de fapt, postările ar fi pentru o persoană apropiată care ar fi dezamăgit-o, notează CANCAN.ro.

Alexia Eram l-a cunoscut pe Mario Fresh prin intermediul mamei sale și al Antoniei.

„În mai 2016, când Alex Velea a lansat piesa «Ziua mea». Eu știam că urma să mergi la lansare și ți-am spus că, dacă este Mario acolo, să mă chemi, pentru că mie îmi plăcea de Mario ca artist. M-ai sunat și m-ai anunțat că Mario este acolo, așa că am venit imediat. Acolo, ai pus-o pe Antonia să-mi facă cunoștință cu el și am stat de vorbă cu el toată seara.

Când am plecat, m-a întrebat care este contul meu de Instagram și dacă vreau să îmi dea numărul lui sau dacă vreau să i-l dau eu pe al meu. Eu, fără să mă gândesc, nu i-am dat numărul meu, doar l-am luat pe al lui, ceea ce a însemnat apoi că eu trebuia să îi dau prima mesaj. După ce am vorbit o vreme prin mesaje, am ieșit la întâlniri și așa ne-am îndrăgostit”, a povestit fiica Andreei Esca pentru unica.ro.

Alexia Eram are o relație de iubire cu Mario Fresh, artist cunoscut drept „fiul adoptat” de Antonia şi Alex Velea. Cei doi sunt împreuna din iulie 2016.

Înainte să înceapă o relație cu Mario Fresh, Alexia Eram a mai „jucat periculos”. Fiica Andreei Esca s-a iubit cu fiul teroristului Omar Hayssam.

Cei doi s-ar fi cunoscut la Snagov, unde familiile lor dețin proprietăți, însă se pare că relația lor a luat sfârșit atunci când tânăra l-a cunoscut pe Mario Fresh, actualul său iubit, scrie Wowbiz. Alexia l-a părăsit pe tânăr și a ales să înceapă o altă relație cu solistul.