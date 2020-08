Întâlnirea dintre ministrul grec de Externe, Nikos Dendias, și secretarul de stat american, Mike Pompeo, are loc la doar câteva zile după ce Turcia și-a trimis vasul Oruç Reis într-o zonă maritimă aparținând Greciei, dar revendicată de regimul Erdogan.

Potrivit Ankarei, Oruç Reis ar avea ca misiune supravegherea activităților seismice, în perioada 10-23 august. Nava este apărată de cinci vase de război turce.

#Oruc_Reis remains in #Greece shelf. Red line for Athens is seismic surveying. If #Turkey initiates surveying #Greece warships will engage. Ankara says that it is conducting survey while #Greece insists that such survey is blocked by the noise of warships engaged in the area. pic.twitter.com/rMMRgYrEhj

— George Mastropavlos (@g_mastropavlos) August 11, 2020