Deocamdată, „Regele manelelor” și „Prințesa” sa nu au ajuns la altar, dar s-au gândit să facă nuntă mare, dar la anul. Așa că, au decis să-și unească destinele pentru totdeauna, iar marele eveniment va avea loc pe plajă.

Florin Salam și Roxana Dobre vor face nunta anul viitor, pe o plajă, peste hotare. Viitoarea mireasă va purta două rochii și abia așteaptă să devină… doamna Salam!

„O să facem și nunta, în sfârșit. A fost pierderea tatălui… Nu am făcut nuntă pentru că am trecut tot timpul prin momente triste. A fost pierderea tatălui meu, a fost pierderea socrului, după au fost vorbe urâte la adresa familiei mele că s-a zis că am fugit, ba că am plecat.

Eu îmi doresc foarte tare, aia civilă nu mă interesează, aia în fața lui Dumnezeu e importantă pentru mine. O să îi iau numele, dar cred că o să rămân și cu numele meu. Vrem să fie pe plajă și nu aici în România. O să fie foarte tare. Având în vedere că va fi pe plajă, vreau două rochii. Una mai de mireasă și una din mătase, la mișto. Eu nu am știut. M-a luat prin surprindere. Nu l-am zăpăcit niciodată cu asta. Am multe inele de logodnă. M-a cerut de la mama”, a spus Roxana Dobre

Roxana Dobre, mama a trei dintre cei cinci copii ai lui Florin Salam a împlinit pe 3 iunie frumoasa vârstă de 33 de ani. Ea a fost răsfățată de soțul ei așa cum era de așteptat.

Roxana Dobre a fost așteptată acasă cu un decor magnific, ca în povești, cu livingul plin de baloane cu heliu, colorate în auriu, alb și roz. Regele Florin Salam a întâmpinat-o cu un buchet mare de flori și i-a lăsat un mesaj public emoționant.

La mulți ani, nevestica mea! Roxana mea frumoasă❤️😍😘”, a scris Florin Salam pe contul său de Instagram, unde a publicat și o imagine cu frumoasa Roxana Dobre, potrivit cancan.ro