Fetele de la Studio20, mesaj pentru viitoarele colege: „Este un job sigur si ofera castiguri uimitoare”

In Romania, tot mai multe fete aleg sa lucreze intr-un studio de videochat, intrucat au posibilitatea sa castige in fiecare luna cat altii intr-un an. Banii, in viziunea lor, le ajuta sa se dezvolte atat profesional, cat si personal, si le ofera sansa de a-si realiza chiar si cele mai indepartate visuri.