Festivalul NEVERSEA 2019, Constanța. S-a decis când va avea loc

Organizatorii celui mai mare festival pe plajă din România, Neversea, anunță că a treia ediție a evenimentului care adună sute de mii de spectatori la Constanța, va avea loc în perioada 4-7 iulie 2019. Primele 10.000 de abonamente la un preț special, pentru festivalul Neversea 2019 se vor pune în vânzare în data de 5 decembrie, de la ora 14.00.





Potrivit purtătorului de cuvânt Ioana Chifor, povestea Neversea continuă și în 2019 cu cele mai frumoase apusuri și cu cele mai intense răsărituri la malul Mării Negre, dar și cu experiențe unice și cu artiști în premieră în România.Primele 10.000 de abonamente la un preț special, pentru festivalul NEVERSEA 2019 se vor pune în vânzare miercuri, 5 decembrie, de la ora 14.00. Prețul acestora va fi de 399 de lei plus taxe și vor putea fi achiziționate doar de către cei care s-au înregistrat pe site-ul festivalului.Prețul final al abonamentelor va fi de 599 de lei plus taxe. Vor fi disponibile și abonamentele VIP la prețul de 900 de lei plus taxe. Fiecare persoană care s-a înregistrat a primit pe mail un link unic, care va fi funcţional doar începând cu data de 5 decembrie, ora 14.00, prin care va putea achiziţiona maxim 4 abonamente. Cei care nu s-au înregistrat pot să mai facă acest lucru pe site-ul festivalului, www.neversea.com.

La ediția de anul trecut, în cele patru zile de festival peste 210.000 de fani din țară dar și din străinătate au participat la evenimentul de pe plaja Modern a orașului. Peste 150 de artiști internaționali au urcat pe cele șapte scene printre care, pentru prima dată în România: The Script, Aloe Blacc dar și artiști pe care fanii îi așteaptă cu multă nerăbdare, cum ar fi, Armin van Buuren, Steve Aoki, Lost Frequencies, Axwell&Ingrosso, Steve Angelo. Cei mai mulți participanți au venit din București și Constanța, urmate de Cluj-Napoca, Ploiești, Brașov și Timișoara. Festivalul NEVERSEA a avut participanți din 95 de țări de pe întreg globul. Dintre aceste țări, cei mai mulți participanți au ajuns din Marea Britanie, Franța, Israel, Germania și Statele Unite ale Americii.

