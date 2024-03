Social Festivalul „Mărțișor”, sub semnul artiștilor basarabeni de renume mondial







La Chișinău, și-a deschis porțile cea de-a 58-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” cu un concert de importanță europeană, la Palatul Național.

Au evoluat soprana de renume mondial Valentina Naforniță, cunoscutul tenor Dumitru Mîțu, interpreții Cătălin Josan, Cristina Scarlat, prima balerină a Operei din Chișinău Anastasia Homițcaia, micuța pianistă Martina Meola, admirată și în Italia și mulți alți mari artiști, reuniți sub bagheta lui Mihail Agafiţa, prim-dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”.

Ilian Gârneț, violonistul care a devansat cei mai tari muzicieni din lume

O evoluare mult așteptată de public, la deschiderea Festivalului „Mărțișor”, a fost și cea a violonistului Ilian Gârneț (Garnetz), revenit din Germania, unde din 2016, este concertmaistru la Bamberg Symphony Orchestra. Muzicianul a fost, de asemenea, concertmaistru al Filarmonicii din Berlin, al Filarmonicii din München și al NDR Elbphilharmonie Orchestra. Este invitat cu regularitate la manifestări renumite, precum Festivalul „George Enescu” de la București sau Festivalul Internațional de la Edinburgh.

La deschiderea „Mărțișorului”, Ilian Gârneț a interpretat compozițiile muzicale „Lăutarul” de George Enescu și „Capricio Nr.6” de Boris Dubosarschi.

În seara zilei de 2 martie, artistul susține un concert la Sala cu Orgă, alături de Orchestra Națională de Cameră și dirijorul Nicolas Krauze, prim-dirijor și director artistic al Orchestrei de Cameră „Nouvelle Europe” din Paris, cu care a dirijat mai bine de 400 de concerte. Ilian Gârneț va interpreta Concertul în la minor pentru vioară și orchestră, de Alexandr Glazunov, pe care îl va prezenta, săptămâna viitoare, publicului din Niurenberg.

Între marile scene din Germania și restul lumii

„După mai bine de un an de zile, am o bucurie nespus de mare să revin acasă și să cânt în Sala cu Orgă, casa mea la propriu și la figurat, unde am crescut de mic. M-a uimit că publicul german că mi-a solicitat să-l interpretez anume pe Glazunov, când nu se prea cântă muzică rusească în Europa. Cu acest prilej, am să-l ofer și publicului nostru cult. Nu am putut să nu revin la această sărbătoare a neamului”, ne-a mărturisit Ilian Gârneț.

Este laureatul numeroaselor concursuri naționale și internaționale, la majoritatea câștigând Premiul I sau Grand Prix. La două concursuri internaționale din Astana-Kazahstan, în 2006, obținând Premiul I la ambele, Ilian Gârneț a fost numit de participanți și membrii juriului „Oistrah al Moldovei”.

„Sunt un produs sută la sută autohton”

Deși a devansat cei mai tari violoniști din lume, la peste 30 de concursuri prestigioase din lume, unde a obținut cele mai importante premii, artistul a rămas de o modestie rară și nu se simte un maestru. Ilian Gârneț afirmă că i-au marcat cariera anume profesoara de liceu Galina Buinovschi, faimoasă pentru discipoli care evoluează pe mari scene ale lumii, dar și regretatul profesor și compozitor Boris Dubosarchi, o adevărată enciclopedie muzicală, care putea să acompanieze la pian orice concert de vioară, fără note.

„Mă bucur pentru succesul tuturor. În mediul artistic german mă simt excelent, dar sunt un produs sută la sută autohton. Am absolvit Liceul Republica de Muzică „Ciprian Porumbescu”, apoi studiile de licență și de masterat la Academia de Muzică, Teatru, Arte Plastice din Chișinău. Mi-am perfecționat formarea la Academia „Sibelius” din Helsinki și la Conservatorul Regal din Bruxelles. Totodată, îmi pare foarte rău că am plecat din Republica Moldova, unde este foarte dificil să ai o viață activă. Sunt mereu cu sufletul acasă și mi-i tare dor de baștină”, menționează Ilian Gârneț.

La Bruxelles, inclus în „Cartea de aur a muzicienilor lumii”

După ce un juriu alcătuit din muzicieni de talie mondială i-a acordat Premiul I şi Premiul publicului, la Concursul Internaţional al Violoniştilor „Tibor Varga” din Elveţia, în 2008, Ilian Gârneț a fost întâmpinat, la Chișinău, ca un prinț al viorii. Au urmat multe alte competiții, care au adus recunoaștere atât a muzicianului, cât și școlii viorii din Republica Moldova. La Concursul „Regina Elisabeta” de la Bruxelles, din 2009, a intrat în competiție cu peste 80 de concurenți și a luat Premiul III și a intrat în „Cartea de aur a muzicienilor lumii”.

„Orchestra de Cameră a Sălii cu Orgă din Chișinău este de nivelul unei orchestre din Germania, fără grupul de suflători, cu regret. De-am avea noi școala de suflat atât de bună ca școala corzilor, violoncelelor, viorilor am fi Filarmonica din Berlin! Mă bucură foarte mult să revin la Sala cu Orgă și să mă conving de fiecare dată că avem niște viori care pot concura cu viorile Filarmonicii din Berlin”, consideră Ilian Gârneț.

A fost un copil minune, care cântă de la vârsta de cinci ani, în familia unor apreciați artiști din Chișinău, care i-au oferit o educație aleasă – pianista Margareta Cuciuc și coregraful Eugen Gârneț.