Politica Alegeri prezidențiale 2025. Data la care românii vor merge iarăși la vot







Stabilirea calendarului pentru noi alegeri prezidențiale este una dintre urgențele noului Guvern. Potrivit mai multor surse, acestea ar putea avea loc îniante de Paște.

Prima reuniune a noului Guvern

Guvernul se va reuni în ședință după Crăciun, în cursul zilei de 27 decembrie. Una dintre prioritățile este stabilirea datei pentru alegerile prezidențiale.

În prezent, nu există un anunț oficial, însă potrivit mai multor surse guvernamentale, primul tur va avea loc până la finalul lunii martie.

Potențiale date în care alegerile prezidențiale vor avea loc

Prima parte a primăverii este cea mai plauzibilă perioadă în care ar putea avea loc alegerile, asta pentru a respecta calendarul electoral.

Executivul trebuie să stabilească data alegerilor cu cel puțin 75 de zile înainte, iar asta plasează primul tur undeva în a doua jumătate a lunii martie. Datele exacte le vom afla însă vineri, după ședința noului Guvern.

Astfel, o variantă de calendar electoral ar fi cu primul tur organizat pe 30 martie. În acest context, al doilea tur al prezidențialelor ar avea loc pe 13 aprilie, chiar de Florii.

O altă variantă este organizarea primului tur pe 16 martie, mai devreme, astfel încât a doua rundă să se desfășoare pe 30 martie.

Marcel Ciolacu: Românii trebuie să îşi aleagă preşedintele într-un climat normal

Marcel Ciolacu a susținut, în plenul reunit al Parlamentului, la şedinţa comună de învestitură a viitorului executiv, că unul dintre obiectivele importante ale guvernului este organizarea rapidă a alegerilor parlamentare într-un „climat normal, nu într-o realitate hibridă”.

„România are nevoie astăzi de un guvern deplin funcţional. Acesta este un lucru aşteptat şi un semnal puternic pentru investitori, pentru partenerii externi şi pentru economia românească. (...)

Un obiectiv major al acestui Cabinet este organizarea rapidă a alegerilor prezidenţiale, în siguranţă deplină şi transparenţă totală. Românii trebuie să îşi aleagă preşedintele într-un climat normal, nu într-o realitate hibridă, construită în afara ţării, de duşmani ai României.

De aceea, alături de colegii mei din Guvern, mă voi asigura că alegerile prezidenţiale vor fi echitabile pentru toţi competitorii şi că voinţa românilor - şi nu algoritmii reţelelor sociale - vor decide preşedintele României”, a declarat acesta.

Cel mai bun program de guvernare

Lideul PSD a menționat că programul de guvernare pentru următorii patru ani răspunde „provocărilor economice şi sociale” pe care România le are în faţă.

Totodată, şi-a exprimat convingerea că învestirea Guvernului va avea „un impact imediat” la Bursa de Valori de la Bucureşti.

„Acolo sunt cele mai importante companii româneşti şi acolo sunt investite şi multe zeci de miliarde din fondurile de pensii ale românilor! Acesta este primul pas, să dăm un impuls pozitiv mediului de afaceri prin stabilitatea oferită de guvern şi de coaliţia parlamentară care îl susţine”, a spus Marcel Ciolacu.

George Simion va candida doar dacă nu va putea Georgescu

În urma asocierii numelui lui Călin Georgescu cu parditul, AUR a făcut un salt de 7% de la alegerile prezidențiale, câștigând 13%, la cele parlamentare, un procent de 20%.

George Simion a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale doar dacă Călin Georgescu nu va putea fcae acest lucru.

„Călin Georgescu a fost candidatul care a luat cele mai multe voturi din partea românilor și credem că ar trebui respectat acest vot. Eu nu știu ce s-ar fi întâmplat în turul doi. (...)

Dacă domnul Călin Georgescu va fi lăsat să candideze, noi îl vom susține. Legat de dovezi, am tot așteptat în aceste zile să apară dovezi și iată că ele dispar, în loc să apară contra domnului Georgescu”, a afirmat George Simion la Digi24.

Crin Antonescu nu și-a dorit să candideze

„După nişte contacte neoficiale cu lideri ai coaliţiei, ieri dimineaţă am avut o întâlnire la guvern cu preşedinţii celor 3 partide şi liderul minorităţile. Au exprimat convingerea că sunt o soluţie pe care doresc să o susţină.Eu nu mi-am dorit această candidatură, nu am solicitat, nu am făcut niciun demers de vreun fel. Am înţeles că aceasta este opinia lor. Cred că este o situaţie politică complicată, nu m-am dat deoparte şi am acceptat", a declarat Crin Antonescu într-o intervenţie telefonică la Digi24.

Mai mult, acesta a subliniat este important să existe cât mai mulți candidaţi cu viziuni pro-europene şi pro-NATO, precum şi-a anunţat deja intenţia Nicuşor Dan.

„Poate să candideze oricine, e legitimat să candideze orice. Bazinele electorale se împart diverşilor candidaţi. Nu cred că poate impune nimeni un singur candidat. Cele patru grupuri politice au decis de bună voie să aibă un singur candidat.

S-a anunţat şi primarul general, domnul Nicuşor Dan. Am văzut în presă că şi-a anunţat intenţia domnul Funeriu, fostul ministru al Educaţiei. Cred că doamna Lasconi a afirmat că se consideră îndreptăţită având în vedere rezultatul bun. Este o competiţie deschisă", a explicat acesta.