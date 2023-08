Fenomenul de lună albastră. Se va vedea pe cer în această seară

În noaptea de 30 spre 31 august, pe lângă fenomenul de „lună albastră”, va avea loc o „superlună”. Luna va fi mai spectaculoasă și mai strălucitoare ca în alte zile. În timpul acestui fenomen, Luna se află în medie la doar 363.000 de kilometri de Pământ, faţă de o distanţă medie de 384.400 de kilometri. Doar 3% dintre „super-luni” sunt „luni albastre”, a spus NASA.

Combinaţia acestor două fenomene apare doar la fiecare 10 sau 20 de ani. NASA preconizează că următoarea „super lună albastră” va avea loc în ianuarie 2037.

Ce este fenomenul de „lună albastră”

Expresia „lună albastră” se referă la raritatea ei și este o traducere a expresiei englezeşti „once in a blue moon”. Este vorba de o lună plină „suplimentară”, care apare atunci când un an are 13 luni pline, faţă de 12 într-un an normal.

Atracţia gravitaţională a Lunii variază în funcţie de distanţa acesteia. Luna atrage mai puţin Pământul atunci când se află la cea mai mare distanţă de orbita sa. O Lună mai apropiată poate provoca valuri oceanice deosebit de mari. Oamenii nu vor fi afectați de aceste două fenomene.

Un studiu din 2013, publicat în revista ştiinţifică americană Current Biology, a constatat că luna plină are un impact asupra somnului. Participanții au adormit mult mai greu. Și durata somnului a fost mai mică.

„Am constatat că în jurul lunii pline […] somnul profund a scăzut cu 30%. Timpul necesar pentru a adormi a crescut cu 5 minute, iar durata totală a somnului evaluat a fost redusă cu 20 de minute”, au spus cercetătorii.

Se întâmplă în această seară

Faza de Lună plină se va produce pe 31 august, la ora 04:34, când Luna se vede toată noaptea pe cer. Pe 30 și 31 august, Luna se va afla în preajma planetei Saturn. Cele două corpuri cerești vor putea fi văzute toată noaptea, începând cu ora 20:30, a spus Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Următorul moment când va avea loc a doua lună plină din timpul unei luni calendaristice va fi abia la 31 mai 2026, potrivit astropixels.com.