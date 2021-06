Meteorologii au emis, până vineri seara, mai multe coduri roșii de furtuni severe, ca urmare a manifestării unor fenomene extreme provocate de o tornadă care ar urma să se formeze în Marea Neagră. Vremea rea se extinde și pe ziua de sâmbătă, potrivit directorului ANM Florinela Georgescu.

Șeful ANM a subliniat efectele devastatoare pe care tornada le-a avut în Cehia. Florinela Georgescu a transmis că este vorba despre una dintre cele mai puternice furtuni semnalate de meteorologi. Ultima de acest fel a fost semnalată în urmă cu aproximativ 54 de ani, însă nu este cea mai severă.

„Este una dintre cele mai puternice tornade, dar nu cea mai puternică. Fix în urmă cu 54 de ani, în 24, 25 iunie 1967 o serie de mai multe tornade, care au fost clasificate F3 și F4, au lovit Franța, Olanda și Belgia. Iar cea care este recunoscută ca fiind cea mai puternică tornadă pe continent, s-a manifestat în 1984, tot în iunie, în apropierea Moscovei. Se pare că aceea a fost o tornadă de gradul 5.

Tornada (din Cehia – n.r.) am estimat ca fiind de o intensitate pe scara Fujita între gradul 3 și 4, dintr-un maxim de 5. Ceea ce înseamnă foarte mult pentru continentul european. O tornadă de gradul 5, practic smulge casa din fundație, cu totul. O casă zdravănă. Una de gradul 4, tot așa, smulge cu totul, dar o casă mai puțin zdravănă”, a spus Florina Georgescu la o emisiune televizată de la Digi24.

