Sursa foto: Tainar | Dreamstime.com

Fenomen unic în lume. Într-o localitate din România, soarele răsare de două ori

Un fenomen unic în lume are loc într-o localitate din România. Acolo, soarele răsare de două ori. În aceeași dimineață, localnicii și turiștii pot privi două răsărituri. Fenomenul uimitor nu are loc în fiecare perioadă din an, ci doar într-o singură lună.