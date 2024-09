International Fenomen detectat de radarul ionosferic al Chinei. Bule de plasmă deasupra piramidelor







Într-un anunț al Institutului de Geologie și Geofizică din China, radarul ionosferic cu rază lungă de acțiune (LARID) de latitudine joasă al țării a detectat bule de plasmă deasupra insulelor Midway și a Marilor Piramide din Egipt.

Nu este vorba de o întâlnire cu extratereștri. Este vorba de detectarea bulelor de plasmă ecuatoriale (EPB) care pot apărea în ionosfera Pământului.

Bule de plasmă deasupra piramidelor

Pentru prima dată, puternicul radar ionosferic cu rază lungă de acțiune și latitudine joasă (LARID) al Chinei, situat pe insula Hainan, a detectat bule de plasmă deasupra insulelor Midway. De asemenea, au mai fost detectate și deasupra piramidelor Egiptului antic.

În schimb, aceste anomalii bine cunoscute ale vremii spațiale se numesc bule de plasmă ecuatorială. Acestea apar în regiunea din atmosfera Pământului cunoscută sub numele de ionosferă. Aici, lumina UV a Soarelui desprinde electronii din atomi. Astfel formează un strat difuz de ioni care se întinde de la 50 la 400 de mile deasupra suprafeței. Cu toate acestea, uneori, în ionosferă se formează focare de neregularități de densitate care duc la o scădere a numărului de ioni, ceea ce poate avea un impact semnificativ asupra comunicațiilor radio și prin satelit.

La 27 august, Institutul de Geologie și Geofizică - o parte a Academiei Chineze de Științe - a anunțat că LARID a detectat aceste bule de plasmă în timpul unei furtuni solare la începutul lunii noiembrie 2023. Cu o rază de detecție de aproape 10 000 de kilometri, LARID poate detecta aceste bule până în Hawaii, în est, sau Libia, în vest. LARID face acest lucru prin emiterea de unde electromagnetice de mare putere în ionosferă. Acestea pot ricoșa apoi pe distanțe mari.

Bulă de sute de kilometri

Dacă această undă puternică întâlnește o bulă, care poate ajunge uneori la câteva sute de kilometri în diametru, unda se reflectă. Ca urmare, ea este apoi recepționată de o serie de antene de emisie-recepție.

Aceasta este o tehnică de urmărire a acestor anomalii mult diferită de cea a NASA. Agenția se bazează pe misiunea GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk). Practic este un apendice de satelit atașat unui satelit comercial. Astfel, principalul său scop este de a urmări potențialele EPB de pe Pământ. Deși GOLD a detectat adesea bule în timpul perioadelor de perturbări intense, cum ar fi furtunile solare și erupțiile vulcanice, misiunea a detectat bule și în timpul momentelor de atmosferă relativ liniștită și a demonstrat că mai sunt multe de aflat despre aceste bule misterioase.

South China Morning Post a relatat inițial această poveste și a abordat potențialele aplicații militare ale radarului. Cu toate acestea, înțelegerea noastră științifică a acestor bule este încă deficitară, deoarece diferitele tehnici de urmărire a acestora ne spun doar anumite detalii despre fenomen. Astfel, în timp ce sistemul LARID al Chinei ar putea arăta un fel de promisiune militară. Beneficiul său potențial pentru știință ar putea chiar depăși orice avantaj de pe câmpul de luptă, potrivit yahoo.