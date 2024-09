International O lună a planetei Jupiter a fost lovită de un asteroid imens. Satelitul a fost îndepărtat de pe axă







livescience.comÎn urmă cu aproximativ 4 miliarde de ani, un asteroid uriaș, de cel puțin 10 ori mai mare decât roca spațială care a distrus dinozaurii, s-a izbit de Ganymede, luna înghețată a lui Jupiter. Coliziunea cataclismică a fost atât de devastatoare încât a creat cel mai mare crater din sistemul solar. Și a aruncat satelitul supradimensionat de pe axa sa, arată noile simulări.

Ganymede este al treilea cel mai apropiat satelit major al lui Jupiter. Orbitează în jurul gigantului gazos aproximativ o dată la șapte zile. Conform NASA, are un diametru de 5 260 de kilometri. Ceea ce îl face cel mai masiv dintre numeroasele luni ale sistemului solar și mai mare decât planeta Mercur. La fel ca și luna Pământului, Ganymede este blocată, ceea ce înseamnă că aceeași parte se confruntă constant cu suprafața învolburată și acoperită de furtuni a lui Jupiter. Cercetătorii cred că luna are un ocean adânc de aproximativ 100 km ascuns mult sub suprafața sa înghețată.

O nouă descoperire

În anii 1980, cercetătorii au descoperit că o mare parte din suprafața lunii era acoperită cu inele concentrice de șanțuri înguste. Care înconjurau rămășițele a ceea ce părea a fi un mare crater de impact pe partea îndepărtată a lui Ganymede (partea care se află în direcția opusă lui Jupiter). Fotografiile realizate de nave spațiale care au vizitat-o ulterior, cum ar fi sonda New Horizons a NASA, au arătat că suprafața cicatrizată a lunii este probabil rezultatul unei coliziuni masive de asteroizi care a avut loc la aproximativ 600 de milioane de ani după formarea sistemului solar.

În noul studiu, publicat la 3 septembrie în revista Scientific Reports, cercetătorul Naoyuki Hirata, astronom și planetarist la Universitatea Kobe din Japonia, a reconstruit vechiul impact al asteroidului Ganymede folosind simulări computerizate bazate pe urmele de pe lună. Acest lucru i-a permis lui Hirata să calculeze cu precizie, pentru prima dată, dimensiunea rocii care s-a izbit de Ganymede. Simulările au arătat, de asemenea, cum impactul a scos probabil luna de pe axa sa inițială.

Un crater uriaș

Hirata a estimat că craterul de impact avea inițial o lățime de până la 1.600 km. Ceea ce îl face de 10 ori mai lat decât cea mai mare structură de impact de pe Pământ. Craterul Vredefort din Africa de Sud. Aceasta înseamnă că craterul lui Ganymede a fost cel mai mare crater de impact cunoscut în istoria sistemului solar. Cu toate acestea, nu a rămas de această dimensiune pentru mult timp. Deoarece resturile provenite de la eveniment au căzut rapid pe suprafața lunii și au umplut cea mai mare parte a găurii, a scris Hirata.

Pe baza dimensiunii craterului, Hirata estimează că asteroidul responsabil de producerea acestuia ar fi avut o lățime de aproximativ 150 kilometri. Sau aproximativ la fel de lung ca statul Delaware. Astfel, ar fi de 10 până la 15 ori mai mare decât meteoritul Chicxulub, care a lovit ceea ce este acum Mexicul în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani și a distrus până la 80% din speciile de animale de pe Pământ, inclusiv toți dinozaurii non-aviari.

Crearea anotimpurilor

Simulările au dezvăluit, de asemenea, modul în care impactul a îndepărtat axa mareelor lui Ganymede de axa sa de rotație, făcând-o să se încline în raport cu Juptier. Axa polară a Pământului a fost înclinată într-un mod similar în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani. Atunci când o protoplanetă de mărimea planetei Marte, numită Theia, s-a izbit de planeta noastră și a creat luna. Acesta este motivul pentru care avem anotimpuri diferite de-a lungul anului.

În mod interesant, simulările au arătat că, indiferent de locul în care asteroidul a lovit suprafața lui Ganymede, craterul de impact va ajunge întotdeauna în același loc pe partea îndepărtată a lunii de Jupiter. Datorită efectelor gravitaționale ale resturilor aruncate în spațiu de coliziune.

Noile descoperiri ajută la completarea detaliilor despre un capitol important din istoria lui Ganymede. Cu toate acestea, ele ridică, de asemenea, noi întrebări cu privire la modul în care acest impact a modificat evoluția lunii joviene și a interiorului său. În special presupusul său ocean subteran.

Un impact semnificativ

„Coliziunea impresionantă trebuie să fi avut un impact semnificativ asupra evoluției timpurii a lui Ganymede. Dar efectele termice și structurale ale impactului asupra interiorului lui Ganymede nu au fost încă investigate deloc”, a spus Hirata într-o declarație. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a aborda acest aspect, a adăugat el.

Răspunsurile la întrebările lui Hirata ar putea veni în 2034. Atunci când sonda Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) a Agenției Spațiale Europene va efectua un survol apropiat al lui Ganymede. Sonda de ultimă generație a fost lansată în aprilie 2023. Și a finalizat prima din cele trei manevre planificate în jurul sistemului Pământ-Lună pe 21 august. Sonda spațială va ajunge la Jupiter în 2031, informează livescience.com