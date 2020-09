Sute de femei din Belarus au mărșăluit, sâmbătă, în semn de protest antiguvernamental. Acțiunea lor a fost stricată de intervenția în forță a oamenilor legii, care au reținut cel puțin șase persoane. O femeie de 73 de ani, simbol al protestelor din ultimii 30 de ani, ține piept forțelor de ordine, opunându-se reținerii oamenilor.

Este vorba despre Nina Baginskaya, cea care „a bifat” primul ei protest în 1988 și a fost reținută de câteva zeci de ori, conform Voices of Belarus. De această dată, femeia a fost văzută cum se oprește în fața unui vehicul al forțelor de ordine pentru a împiedica mașina să înainteze cu protestatari.

Nina Baginskaya first went out to protest in 1988. She was detained dozens of times, spent nights in prison cells, and the state demands more than 16 thousand dollars from her for protest actions.

„If you don’t want to be enslaved, you must defend your homeland.” pic.twitter.com/lLOL8vDHFG

