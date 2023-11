Femeie spulberată de o ambulanță pe trecerea de pietoni din Lugoj, județul Timiș. Potrivit Poliției Timiș, un bărbat în vârstă de 55 de ani a condicea o ambulanță pe strada Caransebeșului, din municipiul Lugoj.

Polițiștii au anunțat ca din primele cercetări, rezultă faptul ca femeia traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, când a fost lovită de ambulanță. Zona în care s-a produs accidentul are o vizibilitate scăzută, iar în acel moment ploua.

Autospeciala nu avea semnalele acustice şi luminoase în funcțiune. Se pare că personalul ambulanţei se întorcea din cursă şi se îndrepta către staţia aflată pe strada Gheorghe Doja. Șoferul autospecialei a fost testat cu alcooltestul, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii încearcă să stabilească exact cum s-a produs evenimentul şi au deschis un dosar de cercetare penală.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Zona in care s-a produs accidentul are vizibilitate scăzută, transmit jurnaliștii de la lugojinfo.ro, iar in momentul accidentului ploua.

În comunicatul transmis de IPJ Timiş se arată că: „Un bărbat, în vârstă de 55 de ani, a condus o ambulanţă pe strada Caransebeşului, din municipiul Lugoj, iar la un moment dat ar fi surprins şi accidentat un pieton, respectiv o femeie, în vârstă de 44 de ani, angajată în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni”, a transmis IPJ Timiş.